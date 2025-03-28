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金價再創新高 川普關稅政策真的成就「黃金」時代

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
黃金現貨價格在28日亞洲盤中續創新高。 美聯社
黃金現貨價格在28日亞洲盤中續創新高。 美聯社

黃金現貨價格今（28）日在亞洲盤中再創新高，上漲0.7%至每英兩3,077美元，刷新才剛在周四寫下的歷史高價。金融市場擔心川普的汽車關稅擴大貿易戰，持續擁入金市避險。

以本周至今的漲勢來看，黃金本周可望連續第四周周線收漲，漲幅估約1.8%。

金價今年來已大漲約16%，至少15次刷新最高價紀錄。川普關稅帶來的大環境高度不確定、地緣政治風險，激發投資人對避險資產的需求，聯準會（Fed）將降息，各央行的黃金買盤也強，多重因素造就黃金今年至今的飆漲。

多家主要銀行都調高對於黃金的目標價，例如，高盛本周預測在今年底以前，金價可漲至3,300美元。

交易員現在關注今日將公布的美國個人消費支出（PCE）物價指數，這個美國聯準會偏好參考的通膨指標，將影響市場對Fed今年降息程度的預期。較低的利率傾向有利於不孳息的黃金。

川普 關稅

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