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匯市處變不驚？川普對等關稅臨近 波動押注反而減少

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國總統川普。 美聯社
美國總統川普。 美聯社

外匯市場每日交易量高達7.5兆美元，交易員曾在美國總統川普前兩個關稅的關鍵日期前後，押注市場會出現劇烈波動。然而這次在川普稱為「 大日子」的4月2日對等關稅宣布日臨近之際，交易員卻採取了新的策略。

根據彭博資訊彙編的數據，過去兩周，與加幣和歐元等關稅敏感貨幣掛鉤的期權波動性相關押注，實際上趨於下調。相較於今年早些時候前幾個川普威脅加徵關稅的日期前後，外匯波動率指標飆升，當前如此低迷的展望，對比鮮明。

瑞銀（UBS）策略師馬里諾、塞瑞布亞科夫認為，鑑於川普關稅最近一系列的反覆，交易員如今顯然更傾向採取觀望態度。

他們在最新的研究報告中寫道，「我們認為，下周的關稅開徵日期很有可能無法全面、清晰地展現政府的貿易政策」，川普可能會「提出新的期限，為了要再多研究研究」，然後又延續過去兩個月來的「關稅懸而未決」局面。

先前川普威脅要對加拿大商品徵收25%關稅，一度導致加幣劇烈波動。1月28日時，美元-加幣的1個月期隱含波動率收於7.85%。一周後，川普延後加拿大關稅措施30天。2月25日，前述波動率收於7.59%。又過了約一周後，川普宣布所有在美墨加自由貿易協定（USMCA）項下的商品和服務都將豁免25%的新關稅。

美元-加幣的1個月期隱含波動率本周三（26日）收於6.44%，為四個交易日中第三次下跌，到達2月20日以來的最低收盤水準，並跌破6.64%的100日移動均線，儘管川普當日宣布對進口汽車徵收25%關稅，並警告稱如果加拿大和歐盟聯合對抗美國，則將面臨更嚴峻的懲罰。這個波動率指標周四（27日）繼續保持穩定。

歐元-美元1個月期隱含波動率，周四則是連續七個交易日下跌至7.11%。該指數周三也一度跌至7.06%，僅略高於200日移動均線。

川普 關稅

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