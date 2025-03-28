川普課25%汽車關稅 卓榮泰：台灣衝擊小但業者要圖強猛進

美國總統川普日前宣布對外國製造的汽車與零組件課25%關稅，預計衝擊最大者將是墨、日、韓、加、德等盟國及美國。行政院長卓榮泰表示，台灣整部汽車外銷到美國的數量是沒有的，衝擊較小，但國內汽車業者一定要自己自立自強、能更圖強猛進，才能追上世界好的汽車製造水平。

卓榮泰今赴立院備詢，會前受訪表示，這麼一段長的時間以來，行政院已經有經貿外交工作小組，以及針對台美雙方的關稅議題組成的台美經貿專案小組，歷次會議都做了相當多的研判分析及因應，要等具體政策出現，跟國內廠商就過去的分析資料，再做詳細調整。

卓榮泰指出，大家都知道，台灣整部汽車外銷到美國是沒有的，衝擊比較小，但是會不會連帶影響到其他一些垂直供應廠商、配合業者，仍要持續注意。

卓榮泰強調，他趁此機會也要向國內汽車業者喊話，「我們要自立自強，能更圖強猛進，才能追得上世界上好的汽車製造水平」，這樣不僅能在國內市場穩定，看有沒有機會也開拓其他國際市場，朝更科技、更多元，且更親民的價錢，國內人民會比較接受。

媒體追問台股至今跌上千點，卓榮泰說，台股長時間穩定站在2萬點以上，我國經濟體質健全穩定，投資人信心相當堅強，尤其在國內高科技供應鏈，目前面對大的世界供應鏈重組過程中，台灣已經取得相當有利的地位。

卓榮泰說，多重因素下，國內股市處於長期穩定趨勢，但節奏性盤整、階段性起伏，投資者都知道，因應全球關稅貿易的大的變局，只要投資人穩定，國內產業能持續在國內外發展，經濟體質、匯率穩定，相信對台灣未嘗不是重新站上高點的契機，「我們努力將台灣推向另一個高峰。」