川普警告美國汽車業者勿因關稅漲價 業者深怕觸怒白宮

美國總統川普在周三宣布4月2日起對所有進口汽車和汽車零件實施25%關稅之前，即警告美國大型汽車製造商警告，最好不要因關稅而漲價。

道瓊社引述知情人士報導，川普電話召集汽車製造商執行長時說，白宮不樂見漲價，這讓業者人人自危，擔心會因為漲價而受罰。

川普還強調，他取消前總統拜登所謂的「電動車強制規範」，包括補貼和排放標準，目的是鼓勵電動車生產，業者應知道感恩。據兩位與會人士透露，川普長篇大論地強調，關稅實際上會讓車廠受益，因為他正在將製造業帶回美國，比過去幾任總統對汽車業更好。

川普在會議上說：「你們會看到價格下跌，但之所以下跌是因為他們接受我們的政策，激勵企業甚至是其他國家把公司帶進美國。」

但底特律的汽車製造商和零件供應商已明確表示，面對關稅，他們除了提高價格別無選擇。更多工廠遷回美國對汽車業而言，往往需要多年時間才能實現。

汽車零件供應商 Lear 執行長史考特（Ray Scott）周二發給員工的電子郵件中說：「無論關稅幅度如何，都無法完全抵銷或吸收成本。」他強調：「必須採取全面性、產業共同應對的策略，才能降低衝擊。」