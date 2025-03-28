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加拿大總理：將採取貿易行動回應川普汽車關稅

中央社／ 渥太華27日綜合外電報導

美國總統川普關稅措施引發全球貿易戰升級並重創股市，加拿大總理卡尼（Mark Carney）今天表示，如果川普加徵新的汽車關稅，他也將採取貿易行動來回應。

路透社報導，卡尼說，目前尚未決定如果川普落實對進口汽車和輕型卡車加徵25%關稅，加拿大將採取哪些行動，他將在下週做出回應，屆時汽車關稅及針對美國貿易夥伴的另一批對等關稅將正式生效。

卡尼在記者會中表示：「我們將以報復性貿易措施對抗美國的關稅，確保對美國造成最大影響，同時將對加拿大的衝擊降至最低。」

歐洲國家也威脅將採取報復措施。

這些關稅可能會使美國市場中一輛普通汽車的成本增加數千美元，與川普說要降低消費者物價的競選承諾背道而馳。

知名跑車製造商法拉利（Ferrari）宣布，在美國銷售的車輛價格將調漲最多10%，其他汽車製造商也警告可能跟進調漲。經銷商則擔憂這些行動引發裁員潮。

加徵關稅對美國部分最重要的盟友來說是一記突如其來的重擊，並將疊加在川普先前已實施的其他貿易懲罰措施上。墨西哥、日本、韓國、加拿大和德國是美國最大的汽車進口來源國，2024年進口總額達4740億美元。

美國長期以來一直是加拿大的緊密盟友和重要貿易夥伴，但卡尼表示，加拿大將改變經濟結構，減少對美國的依賴。

他在記者會中說：「我們需要減少對美國的依賴。」

在德國汽車股市值今天蒸發數十億歐元後，這個歐洲最大經濟體的官員呼籲採取強硬的回應。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）表示：「美國選擇了一條通往失敗的道路，因為關稅和孤立會對每個人的富足造成傷害。」

川普 關稅

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