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Fed官員警告 關稅「無可避免」將推升通膨 恐打壓需求

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
柯林斯指出，雖然關稅帶來的通膨壓力可能是短暫的，但物價壓力是有可能更持久。路透
柯林斯指出，雖然關稅帶來的通膨壓力可能是短暫的，但物價壓力是有可能更持久。路透

波士頓聯邦準備銀行總裁柯林斯表示，關稅推升通膨「看來難以避免」，至少在短期內會如此，因此利率可能有必要維持較長時間不變。里奇蒙聯邦準備銀行總裁巴爾金則表示，川普政府政策變化太快，已在商界引發「不穩定感」，信心下降也可能「抑制需求」。

柯林斯指出，雖然關稅帶來的通膨壓力可能是短暫的，但物價壓力是有可能更持久。

柯林斯周四在波士頓的一場對談中說：「關稅推升短期通膨，看來已是難以避免的情況。我目前的基準預期是，這種情況可能會是短暫的，之後通膨壓力將繼續消退，但可能會比我先前預期來得更晚。」

她補充說：「不過，其中仍存在風險，視情勢發展而定，通膨壓力可能會更持久，甚至漲幅更大。」

巴爾金則在維吉尼亞州列一所大學的談話中說：「企業樂觀情緒已下滑，消費者信心也在下降。」

巴爾金指出，在勞動市場穩健且通膨仍高的情況下，聯準會（Fed）目前採取的「適度緊縮」立場是「適得其所」。

巴爾金在談話後接受媒體訪問時表示，他不會假設關稅對通膨的影響只是暫時性。

巴金說：「我對這個看法持開放態度，但我不會預設這只是一次性物價水準的上升，可以輕忽不理。」

川普 關稅

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