快訊

常發「成為台灣首富」勵志文 台中網紅「夢戈」殺人未遂連夜遭聲押

要價7200美金的賓士 F1 包廂值得嗎？極致奢華的AMG Silver Arrow Lounge體驗！

誰害你瘋狂購物？美式資本主義的消費心理學

聽新聞
0:00 / 0:00

歐盟擬對美國服貿予以報復 將打擊科技巨人智慧產權

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
根據歐盟的《執法規章》，歐盟有廣泛權力可暫停智慧財產權保護。路透
根據歐盟的《執法規章》，歐盟有廣泛權力可暫停智慧財產權保護。路透

歐盟正考慮對美國服務業貿易採取報復措施，包括打擊大型科技業者的業務，藉此報復美國總統川普對進口汽車實施25%關稅且預告下周將推出更多措施。

歐盟已針對美方實施的鋼鋁關稅，對美國260億歐元的貨品祭出額外關稅。不過，歐洲官員和外交人士表示，川普政府這一波規模龐大，歐盟勢得考慮動用更具威力的貿易手段。

根據歐盟的《執法規章》，歐盟有廣泛權力可暫停智慧財產權保護，或將企業排除在公共採購合約之外。此條例在2021年經過強化，當時正是歐盟與川普政府首次貿易衝突過後。

歐盟一位外交官告訴英金融時報，「美國人認為自己在（貿易戰中）掌握加碼的主導權，但我們也有能力做到這一點。」他也強調歐盟的最終目標仍是透過全面貿易協議來化解緊張局勢。

歐盟的反制措施可能包括限制大型科技業者的智慧財產權，或禁止馬斯克的星鏈（Starlink）衛星網路參與政府合約投標。義大利已在重新評估是否採購該系統。

另一位外交官指出，「服務業是美國的弱點。」2023年，美國在服務業對歐盟有1,090億歐元的貿易順差，相較之下，在貨品貿易上則呈現1,570億歐元的逆差。

川普 關稅

延伸閱讀

美眾議員：嚇阻策略 讓習近平每天想到犯台都認為不合適

川普關稅戰變「灰犀牛」 台股低點預測 落到20,000

川普2.0 福斯新聞台沾光

川普課汽車25%關稅 加、法、巴西嗆報復美

相關新聞

反制川普關稅 墨西哥總統:4月2日起宣布因應措施

美國總統川普接連宣布徵收關稅，墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）27日表示，在保護墨西哥的目標下，...

Fed官員警告 關稅「無可避免」將推升通膨 恐打壓需求

波士頓聯邦準備銀行總裁柯林斯表示，關稅推升通膨「看來難以避免」，至少在短期內會如此，因此利率可能有必要維持較長時間不變。...

歐盟擬對美國服貿予以報復 將打擊科技巨人智慧產權

歐盟正考慮對美國服務業貿易採取報復措施，包括打擊大型科技業者的業務，藉此報復美國總統川普對進口汽車實施25%關稅且預告下...

街口投信：關稅疑慮造成全球經濟展望下修 OPEC 減產牽動第2季油價

街口投信分析，在國際投行與能源機構的近期原油報告，對於全球經濟展望顯示經濟貿易可能因為關稅而下調，使經濟與原油展望轉趨保...

美國股市收跌 晶片股領跌 投資人擔心川普下一波關稅

美國股市周四連續二日下挫，美國總統川普宣布對汽車製造商加徵關稅後，通用汽車和福特汽車在內汽車類股大受打擊，也加劇貿易戰蔓...

美祭汽車關稅 全球汽車產業面臨大洗牌

美國總統川普26日宣布，美東時間4月3日起將對「所有不在美國生產的汽車」加徵25%的「永久性」關稅，最晚一個月後將涵蓋特...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。