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川普：下周徵對等關稅 稅率比預期低

聯合報／ 編譯黃淑玲葉亭均／綜合報導
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國總統川普表示，他計畫下周對每個國家都加徵對等關稅，但稅率會比預期低，相關措施會「非常寬容」。他也提到不會在四月二日對半導體晶片或藥品特別加徵關稅。

川普並說，願意考慮降低對中國大陸加徵的關稅稅率，換取北京同意大陸企業字節跳動將TikTok美國業務出售給美國企業。

川普廿六日在白宮橢圓辦公室對記者說，「我們會讓對等關稅適用所有國家，而且我們也會讓它非常寬容。我想大家會感到相當驚訝，在很多情況下，這個關稅會比他們幾十年來對我們徵收的低。」

川普說：「我們一直都沒被其他國家好好對待，但我們會是和善的，因此我認為大家將會感到驚喜。」

川普在同一場合宣布對所有進口汽車課徵百分之廿五關稅，四月二日生效。記者問川普，是否在四月二日也會宣布其他特定產品關稅，例如晶片或藥品，川普回答，「（晶片或藥品）不會在那時候宣布，但我們將會對木材課徵關稅」。

此外，川普預期，他在下周之前能夠至少敲定TikTok交易的大致框架，但即使沒有談成協議，他也會考慮再次延後TikTok「不賣就禁」規定的期限。

川普說：「我們將達成某種形式的協議，但如果還沒完成，也沒什麼大不了，我們直接延期就行了。只要我想要，我有權敲定交易並且讓它延期。」

川普本月稍早表示，他正與四組不同的潛在買家協商，讓他們買下TikTok，但他沒有點名是哪幾家業者。

至於這交易不僅需要得到川普批准，還必須獲得TikTok母公司和大陸政府同意。而讓字節跳動保留這款App的演算法較容易贏得北京支持，但可能無法符合資產分離的法律要求。

川普 關稅

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