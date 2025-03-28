美課25%關稅…馬自達、通用恐虧損 豐田少賺3成

美國總統川普廿六日宣布對進口美國汽車一律徵收百分之廿五的關稅，分析師試算，馬自達和美國通用汽車（ＧＭ）很可能因此出現營業赤字，豐田的營業利益可能減少百分之卅。

日本經濟新聞報導，包括已生效的關稅在內，在美國擁有工廠的全球十家主要汽車製造商，每年約增加五百一十億美元額外成本。各國可能會考慮對美國實施報復性關稅，貿易混亂不可免，汽車製造商被迫重新審視業務策略。

汽車是日本出口美國金額最多的商品，二○二四年出口美國的日本汽車金額達六兆二百六十一億日圓，占對美出口總額的百分之廿八點三。

日經報導，野村證券研究分析師達斯估算，美國這波汽車關稅，加上已生效的對中國大陸額外關稅以及對鋼鋁的百分之廿五追加關稅，豐田、本田等五家日本車廠及美國、歐洲、南韓共十家主要車廠都受影響，其中通用的負擔最大，每年約增加一三三億美元成本。

部分車廠可能轉為虧損。達斯的試算顯示，馬自達與ＧＭ在美國銷售的車輛中，來自墨西哥的進口車占比較高，在一律徵收關稅的情況下，可能導致年度營業利益陷入赤字。

川普汽車關稅目的是促使汽車業在美國生產投資，但即便表明投資意向，南韓仍被徵收關稅。

現代汽車集團廿四日宣布，為規避關稅，計畫未來四年在美國投資約二百一十億美元，包括建造煉鋼廠、將美國汽車產量提高百分之七十等。儘管如此，南韓仍未換來汽車關稅減免。

目前，通用等「美國三大車廠」已將部分車型從墨西哥轉回美國生產。日本車廠也在增加庫存，以應對關稅風險。由於短期內很難遷移大型生產基地，豐田與本田決定在美國合作生產混合動力車電池。