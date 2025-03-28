聽新聞
0:00 / 0:00

美課25%關稅…馬自達、通用恐虧損 豐田少賺3成

聯合報／ 記者雷光涵／綜合報導
美國總統川普廿六日宣布對進口汽車加徵百分之廿五關稅，分析師估算豐田的營業利益可能減少三成。（美聯社）
美國總統川普廿六日宣布對進口汽車加徵百分之廿五關稅，分析師估算豐田的營業利益可能減少三成。（美聯社）

美國總統川普廿六日宣布對進口美國汽車一律徵收百分之廿五的關稅，分析師試算，馬自達和美國通用汽車（ＧＭ）很可能因此出現營業赤字，豐田的營業利益可能減少百分之卅。

日本經濟新聞報導，包括已生效的關稅在內，在美國擁有工廠的全球十家主要汽車製造商，每年約增加五百一十億美元額外成本。各國可能會考慮對美國實施報復性關稅，貿易混亂不可免，汽車製造商被迫重新審視業務策略。

汽車是日本出口美國金額最多的商品，二○二四年出口美國的日本汽車金額達六兆二百六十一億日圓，占對美出口總額的百分之廿八點三。

日經報導，野村證券研究分析師達斯估算，美國這波汽車關稅，加上已生效的對中國大陸額外關稅以及對鋼鋁的百分之廿五追加關稅，豐田、本田等五家日本車廠及美國、歐洲、南韓共十家主要車廠都受影響，其中通用的負擔最大，每年約增加一三三億美元成本。

部分車廠可能轉為虧損。達斯的試算顯示，馬自達與ＧＭ在美國銷售的車輛中，來自墨西哥的進口車占比較高，在一律徵收關稅的情況下，可能導致年度營業利益陷入赤字。

川普汽車關稅目的是促使汽車業在美國生產投資，但即便表明投資意向，南韓仍被徵收關稅。

現代汽車集團廿四日宣布，為規避關稅，計畫未來四年在美國投資約二百一十億美元，包括建造煉鋼廠、將美國汽車產量提高百分之七十等。儘管如此，南韓仍未換來汽車關稅減免。

目前，通用等「美國三大車廠」已將部分車型從墨西哥轉回美國生產。日本車廠也在增加庫存，以應對關稅風險。由於短期內很難遷移大型生產基地，豐田與本田決定在美國合作生產混合動力車電池。

南韓 川普 美國 豐田 關稅

延伸閱讀

川普課汽車25%關稅 加、法、巴西嗆報復美

美對所有進口車加徵25%關稅 全球汽車業股票重挫

關稅亂流下避險基金如何操作？ 這一類股入列

不滿川普關稅！巴西總統警告「恐推升美通膨」 將向WTO提申訴

相關新聞

美國揮關稅大棒 加拿大、歐盟恐反制！川普威脅嗆「徵收更多」

美國總統川普宣布對進口汽車課徵25%關稅，預計4月2日上路，可能加劇歐盟採取反制行動，加拿大新任總理卡尼也表明不排除課徵...

美課25%關稅…馬自達、通用恐虧損 豐田少賺3成

美國總統川普廿六日宣布對進口美國汽車一律徵收百分之廿五的關稅，分析師試算，馬自達和美國通用汽車（ＧＭ）很可能因此出現營業...

川普課汽車25%關稅 加、法、巴西嗆報復美

美國總統川普對進口汽車祭出百分之廿五關稅，加拿大和巴西不排除採取反制措施，德國要求歐洲堅決應對，法國呼籲對美徵收報復關稅...

美對所有進口車加徵25%關稅 全球汽車業股票重挫

美國總統川普廿六日宣布，所有進口汽車加徵百分之廿五關稅，預計四月二日上路；川普表示，他對汽車產業回到美國製造感到非常興奮...

川普：下周徵對等關稅 稅率比預期低

美國總統川普表示，他計畫下周對每個國家都加徵對等關稅，但稅率會比預期低，相關措施會「非常寬容」。他也提到不會在四月二日對...

川普徵汽車關稅…南韓急商對策 這集團投資美國也逃不過

美國總統川普宣布將對國外銷美汽車徵收25%關稅，汽車出口額高達49.1%依賴美國的韓國產業將受極大衝擊，政府緊急與企業商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。