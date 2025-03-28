川普課汽車25%關稅 加、法、巴西嗆報復美

美國總統川普對進口汽車祭出百分之廿五關稅，加拿大和巴西不排除採取反制措施，德國要求歐洲堅決應對，法國呼籲對美徵收報復關稅。日本首相石破茂稱考慮合適因應措施，但日本官員私下表示，應不會採取反制措施。

美國在二○二四年進口價值四七四○億美元汽車產品，墨西哥、日本、南韓、加拿大和德國等美國主要盟友是排名前五大的供應國。

彭博社統計，美國進口最多汽車的國家依次為墨西哥（七八五億美元）、日本（三九七億美元）、南韓（三六六億美元）、加拿大（三一二億美元）和德國（二四八億美元）。

加拿大總理卡尼表示，美國汽車關稅「直接攻擊」加拿大汽車產業勞工，違反川普第一任簽署的美墨加協定，他將與內閣研議因應措施，「我們將捍衛我們的勞工、企業和國家」。

汽車是加拿大最重要出口產品之一。通用、Stellantis、豐田都在加國安大略省設有組裝廠。卡尼表示，加國一個選項是對美國商品進一步加徵反制關稅。加拿大已對約六百億加幣的美國商品徵收百分之廿五進口稅，並威脅必要時還將對另外九百五十億加幣美國商品加徵關稅。

歐盟執委會主席范德賴恩說，歐盟將繼續尋求談判解決方案。德國經濟部長哈柏克呼籲歐盟「堅決回應」，「我們需要展現力量與自信，必須表明不會向美國屈服」。

法國財長隆巴德說，歐洲「唯一解決方案」是對美國產品徵報復關稅，「儘管歐盟正與對方談判。對歐盟來說，唯一解決之道是對美國產品提高關稅來回應。」隆巴德表示，歐盟執委會正在制定一份將被徵收關稅的美國產品清單。

巴西總統魯拉在東京向記者表示，他計畫對美國實施報復性關稅，但未具體說明細節。他表示，川普還不明白關稅不利美國，保護主義無助於任何國家。

日本首相石破茂廿六日在國會表示，「所有選項都在檯面上，底線是我們必須考慮什麼最符合日本國家利益」。

不過，共同社報導，多名日本政府相關人士一致表示，「這次大概不會採取反制措施」。一名經濟官員說，日本缺乏可用關稅讓美國困擾的商品。