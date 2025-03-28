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川普課汽車25%關稅 加、法、巴西嗆報復美

聯合報／ 編譯葉亭均／綜合報導
美國總統川普26日宣布對外國製汽車與零組件課25%關稅。路透
美國總統川普26日宣布對外國製汽車與零組件課25%關稅。路透

美國總統川普對進口汽車祭出百分之廿五關稅加拿大和巴西不排除採取反制措施，德國要求歐洲堅決應對，法國呼籲對美徵收報復關稅。日本首相石破茂稱考慮合適因應措施，但日本官員私下表示，應不會採取反制措施。

美國在二○二四年進口價值四七四○億美元汽車產品，墨西哥、日本、南韓、加拿大和德國等美國主要盟友是排名前五大的供應國。

彭博社統計，美國進口最多汽車的國家依次為墨西哥（七八五億美元）、日本（三九七億美元）、南韓（三六六億美元）、加拿大（三一二億美元）和德國（二四八億美元）。

加拿大總理卡尼表示，美國汽車關稅「直接攻擊」加拿大汽車產業勞工，違反川普第一任簽署的美墨加協定，他將與內閣研議因應措施，「我們將捍衛我們的勞工、企業和國家」。

汽車是加拿大最重要出口產品之一。通用、Stellantis、豐田都在加國安大略省設有組裝廠。卡尼表示，加國一個選項是對美國商品進一步加徵反制關稅。加拿大已對約六百億加幣的美國商品徵收百分之廿五進口稅，並威脅必要時還將對另外九百五十億加幣美國商品加徵關稅。

歐盟執委會主席范德賴恩說，歐盟將繼續尋求談判解決方案。德國經濟部長哈柏克呼籲歐盟「堅決回應」，「我們需要展現力量與自信，必須表明不會向美國屈服」。

法國財長隆巴德說，歐洲「唯一解決方案」是對美國產品徵報復關稅，「儘管歐盟正與對方談判。對歐盟來說，唯一解決之道是對美國產品提高關稅來回應。」隆巴德表示，歐盟執委會正在制定一份將被徵收關稅的美國產品清單。

巴西總統魯拉在東京向記者表示，他計畫對美國實施報復性關稅，但未具體說明細節。他表示，川普還不明白關稅不利美國，保護主義無助於任何國家。

日本首相石破茂廿六日在國會表示，「所有選項都在檯面上，底線是我們必須考慮什麼最符合日本國家利益」。

不過，共同社報導，多名日本政府相關人士一致表示，「這次大概不會採取反制措施」。一名經濟官員說，日本缺乏可用關稅讓美國困擾的商品。

加拿大 川普 日本 歐盟 關稅

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