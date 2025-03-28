美對所有進口車加徵25%關稅 全球汽車業股票重挫

美國總統川普廿六日宣布，所有進口汽車加徵百分之廿五關稅，預計四月二日上路；川普表示，他對汽車產業回到美國製造感到非常興奮，也誇口說美國可能在二年內獲得高達一兆美元關稅收入。

川普這項宣布，立刻引發全球汽車業股票全面重挫。墨西哥、日本、南韓、加拿大和德國是美國前五大汽車供應國，加拿大已表明不排除對美國加徵反制關稅，歐盟和日韓也在討論因應措施，貿易戰情勢升高。川普則說，如果加國和歐盟合作造成美國經濟傷害，他將向對方課徵更重關稅。

川普廿六日於白宮簽署公告，宣布針對非美國製造的進口汽車、輕型卡車加徵百分之廿五關稅；川普說，關稅擬四月二日上路，四月三日開徵。

根據白宮發布的事實清單，汽車關稅鎖定進口轎車、休旅車等各類車型及輕型卡車；也涵蓋關鍵汽車零件，包括引擎、變速器、電子零件等。零件類開徵不會晚於五月三日，形同最長有一個月寬限期。

川普說，這項關稅「百分之百是永久性的，這是美國解放日的開始。如果在美國製造汽車，就絕對不會有關稅」，他表示，汽車關稅收入可能在二年內達到六千億美元至一兆美元，這項收入可促成減稅也能減少政府負債，還將創造許多建築業和汽車產業工作機會。

針對汽車零件在美製造但汽車並非在美國組裝，川普說，美國將有非常嚴格的監督機制，並指在美國製造的汽車零件不會被課徵關稅。

白宮官員表示，這項百分之廿五關稅將疊加在現有關稅之上，意味銷往美國的小客車關稅稅率將從目前的百分之二點五增為百分之廿七點五，輕型卡車將是百分之五十。

紐約時報報導，汽車產業占墨西哥國內生產毛額（ＧＤＰ）的百分之五，雇用約一百萬人，美國汽車關稅可能重創墨西哥汽車產業。墨西哥二○二四年出口價值一八一○億美元汽車和零件至美國。

另外，歐盟汽車業也將受創。美國為歐盟汽車業最大出口市場，占歐盟出口汽車近四分之一，歐盟去年出口價值三八四億歐元的汽車到美國。白宮貿易顧問納瓦羅點名德國、日本和南韓，透過關稅等貿易障礙打擊美國汽車在國外販售，納瓦羅認為這不公平。

為了鼓勵汽車在美國製造，川普也在現場向共和黨籍眾議院議長強生表示，希望未來能夠通過法案，讓美國民眾貸款購買美國製造的汽車可減免利息。

川普也對四月二日即將上路的「對等關稅」表達期待，還拿台積電對美投資案作例子，指在台灣生產的最大晶片公司現在要到美國生產，給予美國百分之四十晶片市場；川普說，台積電到美國投資近二千億美元設廠，現在幾乎要開工了。