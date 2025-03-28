關稅威脅 日憂與美關係

英國金融時報廿六日報導，美國國防部長赫塞斯即將訪日，日本政府對日美同盟是否仍堅若磐石，還有美國總統川普揚言對輸美汽車等日本商品課高關稅的擔憂卻愈演愈烈。

日本防相中谷元說，卅日和赫塞斯的會談對日本安全將有重大意義。日本官員說該會談可能涵蓋日方是否將增加其防衛開支計畫。

日方認為日本首相石破茂二月在白宮與川普的會面取得巨大成功，但官員及外交政策專家指出，日本和加拿大、德國等美國盟邦一樣，雙邊關係已漸趨緊張。

前白宮國安會議高官、目前在顧問公司亞洲集團任職的強斯東說，「日本政府內部焦躁不安，對石破二月訪美成果的興奮之情是遙遠的記憶」。強斯東還說，赫塞斯的日本行將聚焦以下根本問題，即在川普將祭出高關稅威脅的背景下，是否可能達成有意義的美日同盟議題。

一位日本官員坦言東京現在很難熬，原因是日本近幾十年來對美日同盟的若干假設，「突然看來沒有獲得白宮言論的支持」。日本官員正分為兩派，有的認為日美同盟若出現任何問題，那也是在未來；有的則認為同盟已陷入嚴重危機。這位官員直言，「如今很難說你絕對能仰賴美國，你一旦讓那種想法存在，就必須要承認日本在自衛上需有更多作為」。

另一個不祥之兆是，川普提名的國防部次長柯伯吉表明日本應在後年前將防衛開支增至國內生產毛額（ＧＤＰ）的百分之三，超過日本政府設定的百分之二目標。日本財務大臣加藤勝信對此向該報說，「我們必須考慮今後十年的安全模式將如何發展，並將這十年對日本安全不可或缺的必需及具體防衛支出加總；先設定一個目標數字不是日方的做法」。

華府智庫哈德遜研究所專家溫斯坦表示，比起川普第一任，他正對日本施加更多壓力，他第一任對時任日相的安倍晉三有好感；川普把安倍當朋友，對安倍很敬重，這使他本能地同情、支持日本，但川普新政府對美國盟友提出若干遠高於第一任的要求。川普正要求日本在對美投資、降低美國輸日商品關稅與購買阿拉斯加液化天然氣等議題上加把勁，好將日本變為美國最密切的夥伴。

川普廿二日指稱美國可能出售第六代戰機Ｆ–４７給某些盟友，但性能將不如美軍自用的，「因為也許有天他們就不是盟友了」，此言震驚日方。前述日本官員說，以前日本聽到這種說法，就會猜測或希望日本不會被列入此一不可靠盟友名單，然而現在的困境在於實在不知道如何解讀。