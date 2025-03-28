美課汽車關稅 彭博：特斯拉衝擊最小

電動車大廠特斯拉執行長馬斯克表示，美國4月3日起將加徵25%汽車關稅，對特斯拉影響「重大」，但彭博資訊分析指出，特斯拉從汽車關稅遭受的傷害相對輕微，成為川普這項政策大贏家。

馬斯克26日在自家社群網站X回覆關於25%汽車關稅的問題時表示，「值得注意的是特斯拉並非毫髮無傷。關稅對特斯拉的影響仍然重大」。

美國總統川普宣布汽車關稅時，表示馬斯克並沒有介入，未提出任何建議，「因為他可能有利益衝突」，馬斯克從來沒有「要求我在生意上給予任何幫助」。

川普被問到汽車關稅是否對馬斯克的電動車業務有利時回答，可能是「淨中性或有利的」，因為特斯拉的車輛都在德州奧斯汀和加州佛利蒙特組裝，「任何在美國有工廠的，都將對他們有利」。

彭博資訊和紐時分析，川普汽車關稅政策少有贏家，但特斯拉顯然是其中之一，因為特斯拉所有在美國銷售的汽車都是在美國生產。CFRA研究公司分析師尼爾森指出，特斯拉遭受汽車關稅衝擊程度最低。

不過，特斯拉可能也無法完全倖免，因為該公司和其他車廠通常從墨西哥、加拿大和中國大陸等外國供應商，採購車燈、汽車玻璃、煞車、車身板、懸吊零件，以及用於各種電子系統的印刷電路板（PCB），進口零組件最晚一個月後將被加徵25%關稅，因此特斯拉的生產成本也將提高。