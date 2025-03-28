美祭汽車關稅 全球汽車產業面臨大洗牌

美國總統川普26日宣布，美東時間4月3日起將對「所有不在美國生產的汽車」加徵25%的「永久性」關稅，最晚一個月後將涵蓋特定汽車零組件，且這項關稅將疊加於其他任何關稅之上，預估美國國庫每年將進帳超過1,000億美元。

這項措施恐讓全球汽車業大洗牌，影響美國、德國、日本及南韓等國的汽車製造商，全球汽車類股27日應聲重挫，通用早盤重挫逾8%，德國福斯盤中跌逾2%；現代汽車收跌4.3%，豐田跌2%。

汽車關稅概況

川普簽署文告，表示根據2019年商務部的國安調查結果，將於美東時間4月3日凌晨0時1分（台灣時間4月3日下午12時1分）起，對所有外國製汽車、輕型卡車、以及關鍵零組件加徵25%關稅，包括整車、引擎與引擎零組件、傳動與動力系統零組件及電子零組件。

不過川普的文告提供進口汽車零組件最多一個月的寬限期，待聯邦公報通知指定的日期後才加徵25%關稅，「但不晚於2025年5月3日」，聯邦公報屆時也將詳列被加徵關稅的品項關稅編碼。官員說，政府將研擬一項計畫，處理多次跨境的零組件。

川普在白宮表示，「我們要做的就是對所有不在美國生產的汽車課徵25%關稅」，「這是美國解放日的開始。如果在美國製造汽車，就絕對不會有關稅」，「這100%是永久性的」，「我認為此舉可促成減稅，也能減少（政府）負債」。美國官員說，這項稅收將用來支應美國史上最大規模的減稅措施。官員表示，這25%關稅將疊加在其他關稅之上，意味客車進口關稅稅率將是27.5%，輕型卡車將是50%，這還不包括預定4月2日宣布的對等關稅、及屆時將對加拿大和墨西哥產品課徵的25%關稅。

川普政府也暫時豁免符合依「美墨加協定」（USMCA）條件進入美國的汽車零組件，直到商務部與海關與邊境保護局（CBP）建立對非美製造零組件比率課徵關稅的流程，之後非美製造的零組件將被課徵25%關稅，例如一輛來自墨西哥的汽車若有50%採用美國零組件，則其他50%非美製零組件將依價格被課徵25%關稅。

汽車製造商已大力遊說反對這項關稅，擔心將顛覆供應鏈，並推升美國消費者的購車成本。Bernstein集團分析，美國去年約賣出1,600萬輛新車，約半數是進口，且在美國組裝的汽車近60%零組件都來自國外，若25%的關稅持續超過六周，將對整體汽車業造成寒冬效應。

美國最大汽車進口來源是墨西哥，去年進口量達277萬輛，其中多數都是免關稅。墨西哥汽車製造業產值約占國內生產毛額（GDP）的4%，經濟可能遭受災難性的打擊。