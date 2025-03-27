川普徵汽車關稅…南韓急商對策 這集團投資美國也逃不過

美國總統川普宣布將對國外銷美汽車徵收25%關稅，汽車出口額高達49.1%依賴美國的韓國產業將受極大衝擊，政府緊急與企業商討對策，預計4月公布。

韓國產業通商資源部今天下午由部長安德根主持緊急會議，與現代、起亞、萬都（HL Mando）、現代Mobis、汽車協會、汽車零組件組合等相關單位商討因應方案。

安德根表示，政府憂心美國的關稅措施可能對韓國汽車產業出口造成嚴重困境，將在與業界及相關部會討論後，於4月發表汽車產業緊急對策。

韓國代理總統韓悳洙今天與6大經濟團體代表開會時，也對美國的汽車關稅措施表達憂心，他指出，美國將在4月2日公布對等關稅等措施，使國際關稅戰爭成為現實，韓國經濟正因此更加惡化。

韓悳洙表示，為了使影響降到最低，韓國政府將與民間合作，透過所有可能的管道與美方溝通，為企業爭取穩定經營及投資環境。

汽車是韓國對美國的第一大出口品項，據統計，韓國去年對美出口汽車規模達347億4400萬美元，占韓國汽車整體出口規模的49.1%，其中現代、起亞去年出口約101萬輛，韓國GM（通用汽車）也有41萬輛在韓國製造後銷往美國。

受惠於韓美自由貿易協定（FTA），韓國汽車在美國平均售價低於其他國家，若加上25%關稅，將相當程度削弱韓國汽車的價格競爭力。韓國IBK企業銀行經濟研究所近期發布報告指出，若美國對汽車課徵25%關稅，韓國汽車對美出口額可能較去年減少18.59%。

川普雖特別強調，若這些汽車在美國生產，將不受影響，但日前才宣布對美國投資210億美元（約新台幣6930億元）的現代汽車集團短期內也難避免負面影響。

現代汽車集團24日在美國白宮宣布這項至2028年的投資計畫，但建廠計畫不可能在短期內完成。韓聯社報導指出，若加上在美國時間26日剛舉行竣工式的現代汽車在美第3生產基地，現代汽車在美國年產量大約能拉到100萬至120萬輛，與在當地銷量相比仍有50萬至70萬輛缺口，銷美必須被課徵高額關稅。

外界也憂心，先前已因獲利下降而於2019年關閉群山工廠的通用汽車，可能因為這次關稅壓力，選擇完全從韓國撤資。