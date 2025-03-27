反制措施已準備好！川普關稅重拳來襲 歐盟強調協商優先

川普關稅對歐盟的衝擊一波接一波，歐盟貿易發言人表示，目前仍優先與美國協商解決，但歐盟也準備好精準打擊的反制措施。他坦言目前協商仍未見成效，但有助建立美國新政府對歐盟的信任。

美國總統川普26日宣布對進口汽車加徵25%關稅，4月2日還將揭曉「對等關稅」，加上先前宣布的鋼鋁關稅，對美國最大貿易夥伴歐盟帶來重大影響。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）貿易領域發言人吉爾（Olof Gill）今天在例行記者會答覆相關詢問，他重申執委會主席范德賴恩（Ursula vonder Leyen）昨晚聲明定調的協商優先立場。

吉爾表示，歐盟希望維持與美國的長久夥伴關係，因此並不想要採取反制關稅，但協商的同時，也準備好「堅實、合乎比例、精準且及時」的反制措施。

在川普13日發布正式命令加徵鋼鋁產品25%關稅後，歐盟執委會原定自4月1日展開第一階段報復性關稅，涵蓋波本威士忌等會打在美國痛點上的農業等一籃子產品，但上周宣布延後到4月13日與第二階段同步實施，以爭取更多時間與美國談判。

歐盟執委會主管貿易政策的執委塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）在2月19日、3月24日兩度赴美，與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）等官員會談。

吉爾坦言歐盟赴美協商目前「並未取得我們想要的成果」，但強調溝通目的也為了與美國新政府建立關係和信任，表達歐盟希望與美國雙贏的立場，而這類溝通仍將持續。

美國鋼鋁關稅25%估計將衝擊歐盟出口產品價值280億美元（約新台幣9225億元）。至於汽車，據歐洲汽車製造商協會（ACEA）統計，2024年歐盟新車出口到美國的金額達384.6億歐元（約新台幣1.4兆元），為占比25%的第一大對象，若以車輛數計，則近75萬輛，占比16.5%，落後於英國的27.5%。

受美國汽車關稅重擊的歐盟國家以德國、義大利和斯洛伐克為主。政治新聞網站Politico歐洲版2月引述研究機構數據，2023年美國從德國進口汽車的金額達345億美元（約新台幣1.1兆元），義大利和斯洛伐克分別為67億美元，瑞典44億美元，奧地利29億美元。

目前美國進口一般汽車的關稅為2.5%，低於歐盟的10%，不過美國特別對輕便客貨兩用「皮卡車」（pickup truck）課徵25%進口關稅，歷史溯自1960年代為了報復歐洲限制家禽進口而來。

因此川普全面加徵汽車關稅25%，將使外國一般汽車進入美國的關稅成本達27.5%，皮卡車則高達50%。

此外，Politico美國版26日報導，歐盟可能將面對所有貨品一致加徵20%至25%的美國「對等關稅」，且除了已成定局的鋼鋁、汽車，下一波還可能對木材、半導體和藥品祭出關稅，將在4月稍晚才宣布。

川普也宣布從委內瑞拉進口石油和天然氣的國家，將被美國徵收25%的間接進口稅（secondary duties），歐盟國家受影響者是向委國購買油氣的西班牙和荷蘭。

比利時通訊社（Belga）報導，在川普各種關稅威脅下，比利時第一大港口安特衛普（Antwerp）出現塞車現象，貨車司機得等上5小時才能裝卸貨物。比利時荷語媒體法蘭德斯廣播電視台（VRT News）也報導，歐洲出口業者爭相搶在關稅落實前把商品運到美國。