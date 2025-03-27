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美國揮關稅大棒 加拿大、歐盟恐反制！川普威脅嗆「徵收更多」
美國總統川普宣布對進口汽車課徵25%關稅，預計4月2日上路，可能加劇歐盟採取反制行動，加拿大新任總理卡尼也表明不排除課徵反制關稅。川普27日在自家社群媒體Truth Social發文，威脅課徵「遠大於」目前計畫的關稅。
川普發文說，「如果歐盟為了對美國造成經濟損害而攜手加拿大，那麼將對他們雙方徵收大規模關稅，遠大於目前計畫的關稅」。
川普在稍早的另一篇貼文中，用全部大寫的英文字母宣稱，「很快，美國的解放日即將到來。多年來，我們已經被世界上幾乎每個國家敲竹槓，無論是朋友還是敵人。但那些日子結束了，美國優先！！！」
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