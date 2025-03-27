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「敵意升高」美國課徵汽車關稅 法財長：歐盟將被迫採報復措施

中央社／ 巴黎/法蘭克福/倫敦27日綜合外電報導
法國財政部長隆巴德。圖／歐新社
法國財政部長隆巴德。圖／歐新社

美國總統川普宣布對進口汽車和汽車零組件課徵關稅法國財長今天說，歐盟將被迫採取報復措施。德國財長認為歐盟必須強硬回應。英國財長則表示無意升高貿易戰。

法新社報導，法國財政部長隆巴德（Eric Lombard）告訴法國國際廣播電台（FranceInter）：「敵意正在升高。」

隆巴德還說：「這是非常糟糕的消息，在一個有賴合作解決問題的情況下，這顯然是不合作的行為。」

川普昨天宣布對所有進口的外國汽車和汽車零組件課徵25%關稅，下週開始生效。

隆巴德指出：「我們正處於一個對方採取咄咄逼人措施的情況，儘管歐盟正與對方談判。對歐盟來說，唯一解決之道是對美國產品提高關稅來回應。」

隆巴德表示，歐盟執委會目前正在制定一份將被徵收關稅的美國產品清單。

德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）也表示，歐盟必須「強硬回應」川普祭出的汽車關稅。

哈柏克強調：「我們必須明確表態，不能向美國屈服，我們必須展現實力和自信。」他還譴責美國的關稅措施「對德國汽車製造商、德國經濟、歐盟，甚至對美國本身來說都是壞消息」。

英國財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）則表示，英國無意升高貿易戰。

里夫斯告訴天空新聞網（Sky News）：「目前我們無意採取任何會讓這波貿易戰升溫的舉措。」

英國政府目前正與美國就可能達成的貿易協議進行談判。

川普 德國 歐盟 法國 關稅

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