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關稅爭再起！瑞銀亞太區總裁揭「真正風險」 多數央行都關注

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
瑞銀亞太區總裁康思博表示，在國際貿易爭端鬧得沸沸揚揚之際，投資人面對的真正風險是停滯性通膨。圖／路透
瑞銀亞太區總裁康思博表示，在國際貿易爭端鬧得沸沸揚揚之際，投資人面對的真正風險是停滯性通膨。圖／路透

瑞銀集團（UBS）亞太區總裁康瑞博（Iqbal Khan）表示，在國際上的關稅爭端鬧得沸沸揚揚之際，他認為投資者真正面臨的風險是停滯性通膨，並認為在不確定的市場裡其實存在著許多機會。

康瑞博27日在香港舉辦的彭博家族辦公室峰會上表示：「若提到風險，我認為最大的問題，不是經濟會達到或不會達到多少成長，而是陷入停滯性通膨。這是一個真正存在的風險，而且所有人都想避開它。我認為，包括美國聯準會（Fed）在內，大多數央行都顯然非常關注這一點。」

康瑞博強調，市場上其實存在許多機會。他說，歐洲正在開始「甦醒」，並且更聚焦在經濟，同時投資人應該要長期看好中國。

瑞銀是亞太地區最大的財富管理公司，擁有逾900名顧問。康瑞博2024年獲任命為亞太區總裁，並被派駐到香港，同時也擔任瑞銀全球財富管理部門的共同總裁。他和投銀部門負責人卡洛夫斯基（Rob Karofsky）是接替執行長安思傑（Sergio Ermotti）的主要競爭者，安思傑可能會在2027年初卸任。

Fed UBS 川普 關稅

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