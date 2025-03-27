不滿川普關稅！巴西總統警告「恐推升美通膨」 將向WTO提申訴

中央社／ 東京27日綜合外電報導
巴西總統魯拉（左）與美國總統川普。圖／法新社
巴西總統魯拉（左）與美國總統川普。圖／法新社

巴西總統魯拉今天示警，美國總統川普準備祭出更多關稅，恐對美國經濟帶來傷害，他還矢言就美國向巴西鋼鋁課稅之舉向世界貿易組織（WTO）提出申訴。

綜合路透社和法新社報導，魯拉（Luiz Inácio Lulada Silva）今天在東京的記者會上表示，川普關稅舉措「將推升商品價格，恐導致他未預料到的通貨膨脹。貿易保護主義無益於世上的任何國家。」魯拉目前正在日本進行最後1天的國是訪問。

川普昨天宣布自4月2日起針對進口車、輕型卡車課徵25%關稅，進一步擴大他重返白宮後發動的全球貿易戰。

3月12日，川普宣布向所有來自巴西的鋼鐵和鋁材課徵25%關稅。巴西是美國的第2大鋼鐵來源國，僅次於加拿大。巴西政府迄今未就此與美談判，以恢復過去享有的年度免稅出口配額。

魯拉表示：「我們有2個選項，向世界貿易組織（WTO）提出申訴，這是我們即將採取的行動。另個選項則是對我們進口的美國產品徵收更高的關稅，也就是實施對等原則。」

魯拉還說：「我們不能毫無作為，認為只有他們是對的，而且只有他們可以對其他國家產品課稅。」

現年79歲的魯拉昨天表示，他預計南方共同市場（Mercosur）和日本的貿易協議談判將於今年下半年展開。

川普上台後保護主義日益高漲的情況下，魯拉認為這類協議有助促進雙方經濟往來。

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