政策反效果？川普祭關稅大棒 聯準會高官：恐推高通膨
美國聯邦準備理事會（Fed）高級官員今天表示，總統川普的關稅計畫如果全面實施，可能會使通膨率上升多達1.2個百分點。
法新社報導，川普2024年競選總統時，將解決通膨列為關鍵議題，但聖路易聯邦準備銀行總裁穆薩列姆（Alberto Musalem）今天在肯塔基州警告，川普祭出的關稅，可能會產生反效果。
今年擔任聯準會利率制定委員會投票成員的穆薩列姆表示：「新關稅預計將產生直接和間接影響。」
他表示，關稅可能會導致直接、有時限的價格上漲，以及間接或第2輪影響，這可能對通膨產生「更持久」的影響。
根據聯準會偏愛的個人消費支出物價指數（PCE）指標，美國通膨率仍高於聯準會2%的長期目標。
聖路易聯邦準備銀行估計，如果全面實施加徵10%關稅，可能會使PCE通膨率增加多達1.2個百分點。
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