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今提對進口汽車祭25%關稅！川普上任2個月各項關稅概況一覽

中央社／ 華盛頓26日綜合外電報導
美國總統川普今天宣布對外國製汽車與零組件課25%關稅。路透
美國總統川普今天宣布對外國製汽車與零組件課25%關稅。路透

美國總統川普今天宣布對外國製汽車與零組件課25%關稅。若不計這項最新舉措，川普上任以來所祭關稅已涵蓋達8000億美元銷美商品，而4月2日可能再公布規模更大的對等關稅。

以下是華盛頓郵報整理川普1月20日就任迄今所宣布關稅舉措一覽。

● 已生效的關稅

1.不適用美墨加貿易協定（USMCA）的銷美商品：3月4日上路、稅率25%。課徵對象為墨西哥、加拿大。

2.不適用美墨加貿易協定（USMCA）的輸美能源：3月6日上路、稅率10%。課徵對象為加拿大。

3.含鉀肥料（Potash fertilizer）：3月6日上路、稅率10%。課徵對象為加拿大。

4.銷美商品統括關稅：3月4日上路、稅率20%。課徵對象為中國。

5.銷美鋼鋁：3月12日上路、稅率25%。課徵對象為全球各國。

● 延後實施的關稅

1.適用美墨加貿易協定（USMCA）的銷美商品：訂4月2日上路、稅率25%。課徵對象為墨西哥、加拿大。

● 擬議中/將推出的關稅

1.對等關稅（Reciprocal tariffs）：訂4月2日公布、稅率不明。課徵對象為全球各國。

2.銷美農產品：訂4月2日公布、稅率不明。課徵對象為全球各國。

3.銷美木材：將於11月26日前提出調查報告、稅率不明。課徵對象為全球各國。

4.銷美銅產品：將於11月22日前提出調查報告、稅率不明。課徵對象為全球各國。

5.銷美電腦晶片：實施日期不明、稅率25%以上。課徵對象為全球各國。

6.銷美藥品：實施日期不明、稅率25%以上。課徵對象為全球各國。

7.銷美外國製汽車及零組件：訂4月3日開始課徵、稅率25%。課徵對象為全球各國。

8.銷美產品統括關稅：實施日期不明、稅率25%。課徵對象為歐盟

9.銷美酒品：實施日期不明、稅率200%。課徵對象為歐盟。

10.銷美產品統括關稅：實施日期不明、稅率100%。課徵對象為金磚國家。

11.銷美產品統括關稅：實施日期、稅率皆不明。課徵對象為俄羅斯。

12.銷美產品統括關稅：實施日期、稅率皆不明。課徵對象為向委內瑞拉購買石油的國家。

● 宣布後又撤銷的關稅

1.銷美產品統括關稅：稅率25%。課徵對象原為哥倫比亞。

2.銷美鋼鋁：稅率25%。課徵對象原為加拿大。

川普 歐盟 關稅

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