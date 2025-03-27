馬斯克喊汽車關稅對特斯拉影響重大！ 川普：他沒提出建議

電動車大廠特斯拉執行長馬斯克表示，汽車進口關稅對特斯拉的影響「重大」。此前，美國總統川普宣布對所有不是在美國製造的汽車徵收25%關稅，接著又表示他的顧問馬斯克沒有介入此事，「因為他可能有利益衝突」。

馬斯克周三（26日）在自家社群網站 X 回覆其他網友張貼有關川普25%汽車關稅的訊息時，貼文表示「值得注意的是特斯拉並非毫髮無傷。關稅對特斯拉的影響仍然重大。」

川普稍早表示，馬斯克沒有對汽車關稅措施提出建議，他說，馬斯克從來沒有「要求我在生意上給予任何幫助」。

馬斯克擔任川普的高級顧問，也領導政府效率部（DOGE），他在大選期間曾捐款2.9億美元幫助川普重返白宮。

本月初，川普將白宮南草坪改造成臨時的特斯拉展廳，也買了一輛特斯拉的車並留在白宮讓幕僚使用，藉此表達對馬斯克和特斯拉公司的支持。

當記者周三詢問川普，新關稅是否對馬斯克的電動車業務有利時，川普說，可能是「淨中性或有利的」。他說，特斯拉的車輛都在德州奧斯汀和加州佛利蒙特組裝，並表示「任何在美國有工廠的，將對他們有利」。

特斯拉近期致函美國貿易代表，表示即使積極讓供應鏈本土化，「特定零組件仍然很難或不可能在美國採購」。該公司敦促美國貿易代表處「考量為解決不公平貿易行為而採取的某些擬議行動的下游影響」。

特斯拉和其他車廠通常從墨西哥、加拿大和中國大陸的外國供應商，採購車燈、汽車玻璃、煞車、車身板、懸吊零件以及用於各種電子系統的印刷電路板（PCB）。

馬斯克面臨各廠牌銷售全電動車的競爭壓力愈來愈濃，但勁敵比亞迪則從未獲授權在美國銷售其電動車。