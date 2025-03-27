陸行之揭川普25％汽車關稅衝擊 5大車商慘了、台積電受影響曝

美國總統川普最新宣布對所有非美製造的汽車課徵25%的關稅，分析師陸行之表示，此項措施可能對國際汽車大廠和車用半導體廠商產生重大影響，特別是對於那些非美國製造比重較高的廠商。受惠廠商包括特斯拉、Rivian和Lucid，而日本和歐洲車的二手車市場也可能會出現成長。

陸行之在其個人臉書粉絲專頁上指出，受到25%關稅影響相對較小的車廠包括通用汽車（美國製造占全球50-55%)）、福特（美國製造占全球55-60%）、豐田（在美製造比例70%，美國製造占全球 18%）和本田（在美製造比例90%，美國製造占全球20%）。

他認為，當競爭者車價平均增加25%，Tesla就算漲個10-15%也不算過分，不漲價美國市場銷量增更多，因此關稅受惠廠商是Tesla、Rivian、Lucid Air 及其高比重供應鏈。

至於台積電在車用半導體的占比不到5%，其他像Renesas、Texas Instruments、On semis、Diodes、Analog Device、Monolithic power、Nvidia、AMD、Intel、Qualcomm、MediaTek、三星、Waymo/谷歌等受到影響較少。

根據陸行之的分析，若關稅政策確實在4月2日實施，美國消費者將需要支付多達25%的附加費用來購買非美國製造的汽車或電動車，這將使車價普遍上漲，消費者可能會轉向選擇便宜車或二手日本及歐洲車。

陸行之認為，即使廠商可能會嘗試提高在美國生產的比重，但關稅這一舉措在短期內並不會逼得車商顯著提高美國製造比重，即使加大在美製造比重，製造成本增加個20-30%以上應該也是很平常的，25%關稅不太可能在短期加速在美製造比重，關稅要拉到40-50%才會痛到馬上加速在美製造。