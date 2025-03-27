快訊

黃子佼鞠躬盼復出？判決書「最小受害者僅10歲」 苗博雅念到哽咽

海軍中和艦與大陸漁船台中港外海擦撞 人員無傷

才表態加入中華隊…台裔費爾柴德遭紅人指定讓渡 移出大聯盟40人名單

陸行之揭川普25％汽車關稅衝擊 5大車商慘了、台積電受影響曝

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統川普宣布將對進口美國的汽車一律徵收25%的關稅。（美聯社）
美國總統川普宣布將對進口美國的汽車一律徵收25%的關稅。（美聯社）

美國總統川普最新宣布對所有非美製造的汽車課徵25%的關稅，分析師陸行之表示，此項措施可能對國際汽車大廠和車用半導體廠商產生重大影響，特別是對於那些非美國製造比重較高的廠商。受惠廠商包括特斯拉、Rivian和Lucid，而日本和歐洲車的二手車市場也可能會出現成長。

陸行之在其個人臉書粉絲專頁上指出，受到25%關稅影響相對較小的車廠包括通用汽車（美國製造占全球50-55%)）、福特（美國製造占全球55-60%）、豐田（在美製造比例70%，美國製造占全球 18%）和本田（在美製造比例90%，美國製造占全球20%）。

他認為，當競爭者車價平均增加25%，Tesla就算漲個10-15%也不算過分，不漲價美國市場銷量增更多，因此關稅受惠廠商是Tesla、Rivian、Lucid Air 及其高比重供應鏈。

至於台積電在車用半導體的占比不到5%，其他像Renesas、Texas Instruments、On semis、Diodes、Analog Device、Monolithic power、Nvidia、AMD、Intel、Qualcomm、MediaTek、三星、Waymo/谷歌等受到影響較少。

根據陸行之的分析，若關稅政策確實在4月2日實施，美國消費者將需要支付多達25%的附加費用來購買非美國製造的汽車或電動車，這將使車價普遍上漲，消費者可能會轉向選擇便宜車或二手日本及歐洲車。

陸行之認為，即使廠商可能會嘗試提高在美國生產的比重，但關稅這一舉措在短期內並不會逼得車商顯著提高美國製造比重，即使加大在美製造比重，製造成本增加個20-30%以上應該也是很平常的，25%關稅不太可能在短期加速在美製造比重，關稅要拉到40-50%才會痛到馬上加速在美製造。

川普 關稅

相關新聞

川普宣布課徵25%汽車關稅 連汽車零件都入列

美國總統川普26日宣布加徵25%的進口汽車關稅，預計4月2日上路；川普表示，他對汽車產業回到美國製造感到非常興奮，同時也...

川普調高汽車關稅 分析師：馬自達、GM可能虧損 豐田少賺30%

川普美國總統於 26 日宣布將對進口美國的汽車一律徵收25%的關稅，分析師試算，馬自達和美國通用汽車（GM）很可能因此出...

整理包／川普最新談了什麼關稅？從汽車到晶片 四大重點一次看

美國總統川普正式宣布對進口車徵收高達25%關稅的計畫，擴大他今年重掌白宮後發起的全球貿易戰。

川普汽車關稅劍指歐洲！德國恐最傷 歐盟回應了

紐約時報報導，美國總統川普26日宣布對進口汽車課徵25%關稅，預計4月2日上路，料將衝擊歐洲車業，尤其是歐洲最大經濟體德...

陸行之揭川普25％汽車關稅衝擊 5大車商慘了、台積電受影響曝

美國總統川普最新宣布對所有非美製造的汽車課徵25%的關稅，分析師陸行之表示，此項措施可能對國際汽車大廠…

川普對銷美汽車徵25%關稅 新車價格恐漲逾1萬美元

美國總統川普宣布對進口至美國的汽車徵收25%關稅，自4月2日生效，包括在海外組裝的美國車。紐約時報指出，這項措施將明顯推...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。