整理包／川普最新談了什麼關稅？從汽車到晶片 四大重點一次看

美國總統川普正式宣布對進口車徵收高達25%關稅的計畫，擴大他今年重掌白宮後發起的全球貿易戰。

以下是川普周三（26日）在白宮橢圓形辦公室宣布關稅措施相關發言的重點整理。

1. 對所有不在美國製造的汽車徵收25%關稅，4月2日生效

川普表示：「我們將對所有非美國製造的汽車徵收25%的關稅，我們從2.5%的基數開始，也就是我們現在的水平，然後提高到25%。」

川普說，這項關稅是永久性的，將於4月2日生效、4月3日開始徵收。他還說，自己對透過談判給予任何豁免都不感興趣。

白宮官員夏夫（Will Scharf）補充說，這些關稅是在現有關稅基礎上額外徵收，預期每年將為美國帶來1,000億美元的新收入。

白宮表示，「美墨加協定」涵蓋的車輛進口商，將獲得認證其美國成分的機會，25%的關稅將僅適用於其非美國成分的價值。

此外，根據川普簽署的公告，他將提供進口汽車零組件最多一個月的寬限期，暫時免徵25%汽車進口關稅。

白宮表示，關稅不僅適用於完全組裝的汽車，還適用於關鍵的汽車零組件，包括發動機、變速箱、動力系統等零組件。假以時日該清單可能會擴大，納入更多零件。

2. 4月2日宣布對所有國家徵收「對等關稅」，但暗示稅率低於預期

川普說：「那是真正的美國解放日，就在4月2日，我對此充滿期待。」這項更大範圍的「對等關稅」，目標是推動其它國家降低貿易壁壘並縮小本國的貿易逆差。稅率將根據不同國家的具體情況而決定。

川普表示，關於4月2日的關稅措施，「我們會讓對等關稅適用於所有國家」，不過這些措施可能不是他一直承諾的完全對等關稅，「我們將採取非常寬容的措施。我想大家會感到相當驚訝。在很多情況下，這個關稅會比他們幾十年來對我們徵收的低。」

3. 暫不會在4月2日宣布晶片關稅，但對特定產業的關稅措施仍在醞釀中

記者問川普，是否在4月2日也會宣布針對其他特定產業產品的關稅，例如半導體晶片或是藥品。川普回答，「（晶片或藥品）不會在那時候宣布，但我們將會對木材課徵關稅」。

4.願意考慮降低對中國大陸關稅稅率，換取北京支持字節跳動出售TikTok的美國業務

川普說：「關稅中的每一點都比TikTok更有價值…為了讓中國同意出售，或許我會給他們降關稅。」

川普預期，他下周前能夠至少敲定TikTok交易的大致框架，不過他表示，即使沒有談成協議，他也會考慮再次延後「不賣就禁」規定的期限。