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川普考慮調降對中關稅！換取北京點頭出售TikTok

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
中國企業字節跳動旗下短影音平台TikTok的logo。路透
中國企業字節跳動旗下短影音平台TikTok的logo。路透

法新社報導，美國總統川普26日表示可能調降對中國的關稅，換取北京同意出售中企字節跳動旗下短影音平台TikTok。

川普在白宮告訴記者，中國可能在TikTok的問題上扮演某種角色，也許需要他們批准，「我認為他們會這樣做。或許我會減免一些針對中國的關稅，好讓TikTok出售案完成。」

根據前總統拜登時期通過法案，字節跳動原先應該在今年1月出售TikTok，不過川普第二任就職首日便簽署行政命令，延緩出售時程75天，最後期限將會是4月5日。

TikTok在美國擁有1.7億使用者。日前多家外媒指出，甲骨文、微軟、道奇隊前老闆麥考特（Frank McCourt）與AI公司Perplexity均有興趣接手。

TikTok尚未回應置評。

川普 關稅

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