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川普汽車關稅公告 提供汽車零組件最多一個月寬限期

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國加州奧克蘭港貨櫃碼頭。 路透
美國加州奧克蘭港貨櫃碼頭。 路透

根據美國總統川普簽署的公告，他將提供進口汽車零組件最多一個月的寬限期，暫時免徵他新宣布的25%汽車進口關稅

路透報導，公告中提到，在美國東部時間4月3日凌晨零時1分後，汽車將被徵收25%的進口關稅，但汽車零組件將待聯邦公報通知指定的日期徵收關稅，「但不晚於2025年5月3日」。

公告表示，汽車關稅「將持續有效，除非此類行動被明確地減少、修改或終止」。公告當中並未包含將被加徵關稅品項的特定關稅編碼。

川普 關稅

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