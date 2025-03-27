川普汽車關稅公告 提供汽車零組件最多一個月寬限期

根據美國總統川普簽署的公告，他將提供進口汽車零組件最多一個月的寬限期，暫時免徵他新宣布的25%汽車進口關稅。

路透報導，公告中提到，在美國東部時間4月3日凌晨零時1分後，汽車將被徵收25%的進口關稅，但汽車零組件將待聯邦公報通知指定的日期徵收關稅，「但不晚於2025年5月3日」。

公告表示，汽車關稅「將持續有效，除非此類行動被明確地減少、修改或終止」。公告當中並未包含將被加徵關稅品項的特定關稅編碼。