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川普汽車關稅劍指歐洲！德國恐最傷 歐盟回應了

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普26日於白宮橢圓辦公室。路透
美國總統川普26日於白宮橢圓辦公室。路透

紐約時報報導，美國總統川普26日宣布對進口汽車課徵25%關稅，預計4月2日上路，料將衝擊歐洲車業，尤其是歐洲最大經濟體德國，可能加劇歐盟採取反制行動，標誌貿易戰的重大升級。

歐盟執委會主席范德賴恩26日聲明對美國此舉深感遺憾，歐盟將「評估這項公告，並考量美國接下來幾天預計公布的其他措施」，並「在維護自身經濟利益的同時，持續尋求協商解方」。

美國是歐盟最大的汽車出口市場，占整體汽車出口近四分之一。根據歐洲汽車製造商協會（ACEA）資料，2024年歐洲對美國汽車出口總額達384億歐元，較前一年下滑4.6%。

荷蘭國際集團（ING）經濟學家布茲斯基（Carsten Brzeski）表示，汽車關稅「勢必會對歐洲近期才回升的樂觀情緒澆冷水」，特別是「可能打擊德國出口，並增加經濟持續停滯的風險」。

根據市場研究公司JATO Dynamics，德國前3大汽車品牌占歐盟對美汽車出口的約73%。

美國同時也是德國車業最重要的出口市場。每出口3輛保時捷，就有1輛銷往美國；每6輛BMW，就有1輛是賣到美國。儘管賓士、福斯及其旗下奧迪在美國與墨西哥都有設廠，但仍將受到這波新關稅的嚴重衝擊。

此外，汽車只是面臨大幅加徵關稅的其中一個產業。在鋼鐵與鋁材關稅之外，美國預計4月2日再宣布對等關稅。

歐盟官員此前已宣布恢復對川普第一任內的報復關稅，並計畫在4月中旬前對美國進口歐洲的多項產品加徵新一輪關稅。

川普 關稅

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