快訊

台北信義區嘉興街公寓頂加深夜起火 36歲租屋女房客喪命

誰最早提倡「美國優先」？解讀川普思考的原點

沒立法禁仇恨言論就驅逐亞亞 葉慶元：還叫自由民主人權法治國家？

聽新聞
0:00 / 0:00

川普對進口汽車課25%關稅！加拿大總理批「是對加國直接攻擊」揚言報復

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
加拿大新任總理卡尼26日針對川普加徵25%進口汽車關稅發表談話。路透
加拿大新任總理卡尼26日針對川普加徵25%進口汽車關稅發表談話。路透

美國總統川普26日宣布加徵25%的進口汽車關稅，預計4月2日上路。對此，加拿大新任總理卡尼（Mark Carney）揚言，將很快對美國新加徵的汽車關稅作出反應，並可能採取報復性關稅。

衛報等報導，卡尼表示，川普的汽車關稅是對加拿大工人的直接攻擊，稱 「我們將保衛我的工人、企業及國家。」

他表示，川普的貿易戰正在損害美國消費者和工人，且傷害會更大。看到美國消費者信心處於近年來的最低點。

卡尼指出，加拿大先前曾對美國商品徵收報復性關稅，以回應川普多次對加拿大出口商品徵稅，除了關稅外，加拿大也有其他選擇，包括貿易措施。

加拿大汽車零件製造商協會警告，美國的汽車關稅可能會危及數十萬個工作崗位。

歐盟委員會主席范德賴恩則認為，美國的汽車關稅將損害美國人利益，對川普行動表示遺憾，但尚未表明會有反制措施。

川普26日在白宮簽署行政命令，宣布對所有進口汽車課徵25%關稅，並強調汽車關稅是永久的，稱如果在美國製汽車，則無須繳納關稅。

川普還說，特斯拉執行長馬斯克沒有對汽車關稅發表過任何建議，也沒有從中要求獲得任何好處。並預告美國將會對木材和藥物徵收關稅。

川普 關稅

延伸閱讀

回應川普汽車關稅 歐盟主席：持續尋求協商解決

川普：美國需要掌控格陵蘭 以確保國家安全

美國將對等關稅 謝金河：川普揮大刀恐帶來很大後座力

川普關稅政策對台股有影響 金管會：大盤有韌性

相關新聞

川普宣布課徵25%汽車關稅 連汽車零件都入列

美國總統川普26日宣布加徵25%的進口汽車關稅，預計4月2日上路；川普表示，他對汽車產業回到美國製造感到非常興奮，同時也...

川普汽車關稅劍指歐洲！德國恐最傷 歐盟回應了

紐約時報報導，美國總統川普26日宣布對進口汽車課徵25%關稅，預計4月2日上路，料將衝擊歐洲車業，尤其是歐洲最大經濟體德...

川普對進口汽車課25%關稅！加拿大總理批「是對加國直接攻擊」揚言報復

美國總統川普26日宣布加徵25%的進口汽車關稅，預計4月2日上路。對此，加拿大新任總理卡尼（Mark Carney）揚言...

川普對銷美汽車徵25%關稅 新車價格恐漲逾1萬美元

美國總統川普宣布對進口至美國的汽車徵收25%關稅，自4月2日生效，包括在海外組裝的美國車。紐約時報指出，這項措施將明顯推...

川普考慮調降對中關稅！換取北京點頭出售TikTok

法新社報導，美國總統川普26日表示可能調降對中國的關稅，換取北京同意出售中企字節跳動旗下短影音平台TikTok。

川普汽車關稅公告 提供汽車零組件最多一個月寬限期

根據美國總統川普簽署的公告，他將提供進口汽車零組件最多一個月的寬限期，暫時免徵他新宣布的25%汽車進口關稅。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。