墨西哥經長喊話 對墨加徵關稅如同美國企業加稅

美國總統川普將對進口汽車徵收關稅，墨西哥經濟部長厄伯拉特26日率團前往華府，與美方官員持續談判；他在行前再次公開提醒美方，「如果美國對墨西哥加徵關稅，也等於對美國自己的企業加稅。」

厄伯拉特（Marcelo Ebrard）今年第5次前往美國華府，與美方官員針對川普的關稅措施進行談判，尤其是出口美國的汽車關稅議題，因為墨西哥每年對美國出口超過100萬輛汽車，並提供超過100萬個就業機會。

墨西哥財經媒體「金融家」（EL FINANCIERO）報導，厄伯拉特25日公開強調，墨西哥是全球第6大汽車出口國，此次訪美是要和美方確立墨西哥汽車生產與出口模式的未來。

厄伯拉特指出，美國宣布關稅政策後，同樣會影響在墨西哥設廠的美國企業。因此他對美方官員提醒，「如果你們對汽車出口加徵關稅，那就是在對你們自己的企業加稅。」

「金融家」（EL FINANCIERO）指出，隨行赴美談判的代表團，還包括墨國的企業家。代表團指出，墨西哥政府提出具體數據，和美方持續對話，在區域一體化的原則下，不只強調墨西哥出口對美國的重要性，也同樣重視美國出口對墨西哥的價值。

而為了響應墨西哥總統薛恩鮑姆（ClaudiaSheinbaum）提出的「墨西哥計畫」（Plan Mexico），支持本土產業，增加全球競爭力，100%由墨西哥本土汽車廠商生產的首輛電動巴士「Taruk」，在25日正式亮相，墨西哥經濟部更授予Taruk「墨西哥製造」（Made in Mexico）的認證。

電動巴士製造商Megaflux表示，首批320輛Taruk電動巴士，將交付國內城市使用，未來還要擴大規模，預計在18個月內將產量提升到6000輛以上。

該公司表示，共投入7億墨西哥披索（約新台幣12億元）的資金研發，自製的電動巴士有70%的零件是墨西哥本土業者生產，15%的鋰電池來自中國，其餘零件則來自於不同的地區和國家。

目前該公車已經生產80輛，成本超過4億墨西哥披索，但製造商表示，隨著車輛生產數量增加以及各項設施的提升，電動巴士的價格將會再進行調整。

製造商Megaflux也強調，「墨西哥製造」的認證對於提升整體價值鏈、促進墨國本地經濟發展是一個重要里程碑，因為目前市場上大多數電動巴士，主要都是來自中國。