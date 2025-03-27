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川普說願意對中國降關稅 前提是北京同意TikTok賣美國

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國總統川普26日在白宮橢圓辦公室對記者談話。美聯社
美國總統川普26日在白宮橢圓辦公室對記者談話。美聯社

美國總統川普表示，他願意考慮降低對中國大陸加徵的關稅稅率，換取北京同意陸企字節跳動將TikTok美國業務出售給美國企業。

川普周三（26日）在橢圓形辦公室對記者說：「關稅中的每一點都比TikTok更有價值」，「為了讓中國同意出售，或許我會給他們降關稅。」

川普是在宣布對所有非美國製造的汽車徵收25%進口關稅時，做出上述發言。川普同時重申計劃下周對每個國家都加徵「對等關稅」，但暗示稅率低於預期。目前川普以芬太尼流動為由，對中國進口商品加徵了20%的關稅。

川普預期，他下周前能夠至少敲定TikTok交易的大致框架，不過他表示，即使沒有談成協議，他也會考慮再次延後「不賣就禁」規定的期限。

川普說：「我們將達成某種形式的協議，但如果還沒完成，也沒什麼大不了，我們直接延期就行了。」「只要我想要，我有權利敲定交易並且給它延期。」

根據美國前總統拜登去年簽署的法律規定，字節跳動必須在1月19日前出售TiKTok的美國業務。TikTok在川普上任前短暫停止提供服務，但後來川普簽署行政令將上述法律的生效延後90天，即延至4月5日，為達成協議爭取更多時間。

川普本月稍早表示，他正與四組不同的潛在買家協商，但他沒有點名是哪幾家業者。外界所知的競購買家包括由億萬富豪麥考特（Frank McCourt）和Reddit聯合創辦人奧哈尼安（Alexis Ohanian）為首的財團，另一組則是科技創投家Jesse Tinsley和YouTube網紅MrBeast。總部位於舊金山的Perplexity AI則提出了合併。

據知情人士透露，甲骨文也在考慮一項TiKTok出售美國業務的提案，希望自家扮演安全角色並在新的美國實體中獲取少量股權，同時可能讓中國大陸保留這款App具有影響力的演算法。

任何交易不僅需要得到川普的批准，還必須獲得TikTok母公司和中國大陸政府同意。讓字節跳動保留這款App的演算法將更容易贏得北京的支持，但可能無法符合資產剝離的法律要求。

川普 關稅

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