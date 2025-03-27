川普：對等關稅針對所有國家 但暗示稅率較低 還不會宣布晶片關稅

美國總統川普表示，他計劃下周對每個國家都加徵對等關稅，但稅率會比預期的低，所以相關措施會「非常寬容」。他也提到不會在4月2日對半導體晶片或藥品特別加課關稅。

川普周三（26日）在白宮橢圓形辦公室對記者說，「我們會讓對等關稅適用於所有國家，而且我們也會讓它非常寬容（very lenient）」，「我想大家會感到相當驚訝。在很多情況下，這個關稅會比他們幾十年來對我們徵收的低。」

川普說：「我們一直都沒被其他國家好好對待，但我們將會是和善的，因此我認為大家將會感到驚喜。」

川普指出，他已經宣布的25%汽車關稅，將於4月2日生效。

記者問川普，是否在4月2日也會宣布針對其他特定產業產品的關稅，例如半導體晶片或是藥品。川普回答，「（晶片或藥品）不會在那時候宣布，但我們將會對木材課徵關稅」。