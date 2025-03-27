快訊

台北信義區嘉興街公寓頂加深夜起火 36歲租屋女房客喪命

誰最早提倡「美國優先」？解讀川普思考的原點

沒立法禁仇恨言論就驅逐亞亞 葉慶元：還叫自由民主人權法治國家？

聽新聞
0:00 / 0:00

川普：對等關稅針對所有國家 但暗示稅率較低 還不會宣布晶片關稅

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國總統川普。 路透
美國總統川普。 路透

美國總統川普表示，他計劃下周對每個國家都加徵對等關稅，但稅率會比預期的低，所以相關措施會「非常寬容」。他也提到不會在4月2日對半導體晶片或藥品特別加課關稅。

川普周三（26日）在白宮橢圓形辦公室對記者說，「我們會讓對等關稅適用於所有國家，而且我們也會讓它非常寬容（very lenient）」，「我想大家會感到相當驚訝。在很多情況下，這個關稅會比他們幾十年來對我們徵收的低。」

川普說：「我們一直都沒被其他國家好好對待，但我們將會是和善的，因此我認為大家將會感到驚喜。」

川普指出，他已經宣布的25%汽車關稅，將於4月2日生效。

記者問川普，是否在4月2日也會宣布針對其他特定產業產品的關稅，例如半導體晶片或是藥品。川普回答，「（晶片或藥品）不會在那時候宣布，但我們將會對木材課徵關稅」。

川普 晶片 關稅

延伸閱讀

川普宣布課徵25%汽車關稅 連汽車零件都入列

川普：美國需要掌控格陵蘭 以確保國家安全

美國將對等關稅 謝金河：川普揮大刀恐帶來很大後座力

川普關稅政策對台股有影響 金管會：大盤有韌性

相關新聞

川普宣布課徵25%汽車關稅 連汽車零件都入列

美國總統川普26日宣布加徵25%的進口汽車關稅，預計4月2日上路；川普表示，他對汽車產業回到美國製造感到非常興奮，同時也...

川普汽車關稅劍指歐洲！德國恐最傷 歐盟回應了

紐約時報報導，美國總統川普26日宣布對進口汽車課徵25%關稅，預計4月2日上路，料將衝擊歐洲車業，尤其是歐洲最大經濟體德...

川普對進口汽車課25%關稅！加拿大總理批「是對加國直接攻擊」揚言報復

美國總統川普26日宣布加徵25%的進口汽車關稅，預計4月2日上路。對此，加拿大新任總理卡尼（Mark Carney）揚言...

川普對銷美汽車徵25%關稅 新車價格恐漲逾1萬美元

美國總統川普宣布對進口至美國的汽車徵收25%關稅，自4月2日生效，包括在海外組裝的美國車。紐約時報指出，這項措施將明顯推...

川普考慮調降對中關稅！換取北京點頭出售TikTok

法新社報導，美國總統川普26日表示可能調降對中國的關稅，換取北京同意出售中企字節跳動旗下短影音平台TikTok。

川普汽車關稅公告 提供汽車零組件最多一個月寬限期

根據美國總統川普簽署的公告，他將提供進口汽車零組件最多一個月的寬限期，暫時免徵他新宣布的25%汽車進口關稅。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。