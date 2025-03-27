回應川普汽車關稅 歐盟主席：持續尋求協商解決

美國總統川普宣布對進口汽車加徵25%關稅，歐盟執委會主席范德賴恩表示「深切遺憾」，將持續尋求與美國協商解決方案，同時將評估這項關稅及美國預告4月初揭曉的對等關稅影響程度，以確保歐盟利益。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在川普美東時間26日上午宣布汽車關稅不久後，發布簡短聲明回應。

她表示，透過跨大西洋兩岸深度整合供應鏈的汽車產業，是創新、競爭力和高品質工作的驅動力，對於美國決定對歐盟出口的汽車施加關稅，她感到深切遺憾。

范德賴恩重申關稅對企業不好，對消費者更糟，在美國和歐盟都是如此，並強調歐盟作為主要貿易大國和由27個成員國組成的強大共同體，將共同保護整個歐盟的工人、企業和消費者。

歐盟執委會主管貿易政策的執委塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）24日第2度赴美，與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）及白宮國家經濟會議（NEC）總監哈塞特（Kevin Hassett）會談。昨天他在社群媒體貼出與美國官員們微笑的合照，但未透露任何成果。

塞夫柯維奇並在今天趕赴中國，明天將會見中國副總理何立峰、海關總署長孫梅君，28日則與商務部長王文濤會談。執委會表示，他將表達歐盟對中國非市場性政策和作為帶來負面衝擊的關切，以及歐盟進入中國市場的障礙。

執委會特別提到他此行目的之一，是探討如何使中國在歐盟的直接投資能合乎歐盟的優先事項和政策目標。

英國金融時報（Financial Times）日前報導，歐盟正在調查中國是否對其電動車大廠比亞迪在匈牙利的投資案提供不公平補貼，中國在歐盟投資電動車產業工廠被疑只作低技術組裝，附加價值低。