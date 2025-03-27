談對等關稅與301調查 何立峰向葛里爾「嚴正關切」

大陸副總理何立峰與美國貿易代表葛里爾昨日視訊通話，官方消息顯示，雙方就雙邊經貿領域重要問題坦誠、深入交換意見，何立峰就美方以芬太尼為由對陸加徵關稅、有關三○一調查及擬祭出「對等」關稅等表達嚴正關切。

新華社報導，大陸副總理何立峰以「中美經貿中方牽頭人」身分，與美國貿易代表葛里爾視訊通話，消息指，雙方圍繞落實今年一月十七日雙方元首通話（指大陸國家主席習近平與美國時任總統拜登）達成的重要共識，就雙邊經貿領域重要問題坦誠、深入交換意見。

消息指，陸方就美方以芬太尼為由對陸加徵關稅、有關三○一調查以及擬祭出「對等」關稅等表達「嚴正關切」。雙方認為保持穩定的中美經貿關係符合兩國利益，「同意就彼此關心的問題繼續保持溝通」。

稍早新加坡聯合早報報導，日前訪陸的美國參議員戴恩斯廿三日與大陸總理李強會面後，接受彭博社訪問時表示，「在制止製造芬太尼的易製毒化學品流入美國問題解決前，中美之間難以就關稅和非關稅障礙進行任何對話」。

美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）發表聲明說，葛里爾廿六日透過視訊會議，與何立峰就美中經貿關係交換意見。

這份只有三段的簡短聲明表示，在雙方坦率的討論中，葛里爾概述川普總統如何建立一個強大振興的貿易政策，以促進國內投資和生產力，增強美國工業和技術優勢，捍衛美方經濟和國家安全，並惠及美國工人和企業。 他還對中國不公平、反競爭的貿易政策和做法表達嚴重關切。

聲明表示，葛里爾和何立峰同意未來保持溝通的重要性。