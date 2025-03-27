美4月2日對等關稅 川普：沒太多例外

美國總統川普廿五日表示，他已經「確定」了四月二日的對等關稅，將會公平實施。他隨後接受美國新聞台Newsmax訪問時說，預定四月二日公布的關稅措施「不會有太多例外」。

川普在白宮接受記者訪問時說，他已經「確定」四月二日的關稅，將對外國進口產品公平實施。美國的貿易夥伴國一直希望能爭取從川普的關稅獲得豁免，但川普暗示，這些豁免將難以獲得。

川普接受Newsmax訪問談到對等關稅時說，「我知道有一些例外情況，目前仍在討論中，但不會太多，不會有太多例外」。他表示，「我或許會比對等更為寬容，因為如果我真的採取對等，那麼對人們來說會非常艱困」。

在川普預告開徵對等關稅下，已促使各國爭相對美國讓步，並強調與美國的貿易關係。印度廿五日表示，將取消對線上數位廣告巨頭的百分之六數位廣告稅，以降低Google、臉書母公司Meta及亞馬遜等美國科技巨擘的成本，同時緩解美國的貿易憂慮。越南也提議調降美國液化天然氣（ＬＮＧ）、汽車以及農產品等商品的關稅，並將允許川普顧問馬斯克旗下的星鏈，在當地試驗提供衛星網路服務五年，訂戶數上限為六十萬人。