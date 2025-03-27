彭博：美國可能提早課徵銅關稅

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

知情人士透露，美國可能在未來幾周對進口銅料課徵關稅，比原定做出決定的期限提前好幾個月，紐約銅期貨26日一度衝上新高，倫敦銅價則挫跌逾1%。

彭博資訊報導，美國總統川普2月責成商務部就是否對進口銅料課徵關稅啟動調查，要求在270天內提交報告，但知情人士透露，調查預料會提前完成，因為看來只是個形式，川普已定期表示他打算課徵這項關稅。

川普威脅要對所有進口銅料課徵25%關稅，可能擾亂全球銅市，白宮貿易顧問納瓦羅2月也說，商務部的調查將快速進行，「各位將看到我們的商務部長盧特尼克以我稱為『川普時間』的速度行動，也就是儘快把調查結果送到總統桌上，推行可能的行動」。

紐約銅5月期貨26日盤中應聲大漲3.1%，至創新高的每磅5.3740美元，漲幅稍後收斂至1.3%，報每磅5.2800美元，倫敦銅3個月期貨則跌1.2%至每噸9,986.50美元，倫敦銅價下跌主因是供應緊俏預期降低，因為交易員在關稅實施前可能沒有足夠時間，把更多銅運往美國。

自從川普1月暗示可能對銅課徵關稅以來，紐約銅價漲勢便高於其他國際基準行情。本周紐約與倫敦銅價每公噸價差超過1,400美元。

川普 關稅

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