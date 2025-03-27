美4月2日對等關稅公平實施 川普：不會有太多例外

美國總統川普25日表示，他已經「確定」了4月2日的對等關稅，將會公平實施，他之後接受美國新聞台Newsmax訪問時說，預定4月2日公布的關稅措施「不會有太多」例外。

川普在白宮接受記者訪問時說，他已經「確定」4月2日的關稅，將對外國進口產品公平實施。

美國的貿易夥伴國一直希望能爭取從川普的關稅獲得豁免，但川普暗示，這些豁免將難以獲得。

川普接受Newsmax訪問談到對等關稅時表示，「我知道有一些例外情況，目前仍在討論中，但不會太多，不會有太多例外」，「不，我不希望有太多例外」。

他說：「我或許會比對等更為寬容，因為如果我真的採取對等，那麼對人們來講會是非常艱困的。」

川普24日在白宮兩度暗示，部分貿易夥伴可能獲得豁免或減免，表示「我或許會給許多國家減免」，並已促使各國爭相對美國讓步，並強調與美國的貿易關係。

新華社報導，大陸國務院副總理何立峰26日應約與美國貿易代表里爾舉行視訊通話，就雙邊經貿領域重要問題坦誠、深入交換意見。中方就美以芬太尼為由對大陸加徵關稅、有關301調查及擬發布「對等關稅」等表達嚴正關切。雙方認為保持穩定的中美經貿關係符合兩國利益，同意就彼此關心的問題繼續保持溝通。

印度25日表示，將取消對線上數位廣告巨頭6%數位廣告稅，以降低Google、臉書母公司Meta及亞馬遜等美國科技巨擘的成本，同時緩解美國的貿易憂慮。

越南也提議調降美國液化天然氣（LNG）、汽車及農產品等商品關稅，並將允許川普顧問馬斯克旗下的星鏈，在當地試驗提供衛星網路服務五年，訂戶數上限為60萬人。

另一方面，川普受訪時也說，俄羅斯總統普丁可能在避免敲定停火協議，但他仍然相信普丁有意願達成協議，「我認為俄羅斯希望看到這場衝突結束，但也可能是他們在拖延時間」，「我這幾年也這麼做過。你知道，我不想簽合約，我想繼續留在局內，但也許我還不確定要不要這麼做」。

稍早，白宮表示俄烏已同意在黑海停火，並商討先前達成的停火協議中關於能源基礎設施細節，但還有許多細節待敲定。俄國則表示，只有在制裁措施被解除情況下，才會履行部分協議。

川普說，他個人相信普丁和烏克蘭總統澤倫斯基都希望結束戰爭，他個人也希望戰爭能夠結束，同時讓美國停止出錢協助烏克蘭。