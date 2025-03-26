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川普關稅大刀逼近 越南將調降多項美國產品關稅

中央社／ 河內26日綜合外電報導

越南財政部稅賦政策司司長表示，越南將對美國的液化天然氣、汽車等多項產品調降關稅，嘗試避免因龐大的對美貿易順差而受到美國關稅打擊。

路透社報導，在美國總統川普（Donald Trump）宣布將對貿易夥伴課徵全面關稅後，作為東南亞工業中心的越南採取了一系列措施，以減少和美國的貿易順差。去年，越南對美貿易順差逾1230億美元。

稅賦政策司司長阮國雄（Nguyen Quoc Hung，音譯）昨晚在官網發布聲明指出，削減措施包括，對美國液化天然氣的關稅將從5%降至2%，汽車關稅將從45%至64%區間降至32%，乙醇關稅將從10%降至5%。

他說，削減關稅意在「改善（越南）與貿易夥伴的貿易平衡」。他進一步表示，雖然美國和越南建立了全面戰略夥伴關係（Comprehensive StrategicPartnership），兩國尚未簽署自由貿易協定。

越南尚未從美國進口液化天然氣，但一直在與美國天然氣供應商就越南未來的一系列天然氣發電廠進行談判；其中前兩座發電廠預計今年6月開始商業發電。

阮國雄表示，越南也將取消對美國乙烷的關稅。他說，有關降低關稅的法令將在這個月之內公布，隨即生效實施。

其他也會調低關稅的美國進口產品，包括雞腿、杏仁、蘋果、櫻桃和木製品。

川普預計於4月2日起對多國實施對等關稅，不過，他這個月24日表示，某些國家可能會取得豁免。

川普 關稅

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