快訊

獨／吳婉君還原遭毆現場！奄奄一息躺家中「絕不撤告、絕不復合」

驚喜罕見兩大翅鯨族群現蹤東海岸 台東縣府：難得的記錄

陸配亞亞離台...仍有「這2種方式」能再來 最長可待6個月

美國將對進口農產品加徵關稅 陳駿季：不只針對台灣 密切關注

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
針對美國若對台加徵農產品關稅，政府是否爭取調降的可能，陳駿季（左）說，會隨時關注川普政府的動態。圖／取自國會直播頻道
針對美國若對台加徵農產品關稅，政府是否爭取調降的可能，陳駿季（左）說，會隨時關注川普政府的動態。圖／取自國會直播頻道

美國總統川普宣布4月2日起將對進口農產品加徵關稅，根據統計，去年台灣對美農產品出口值約8.87億美元，進口值卻高達近38億，貿易逆差高達4倍。立委強調台灣對此須繃緊神經。農業部長陳駿季表示，會極力確保台灣農業的國際競爭力，也會密切關注川普政府的動態。

據農業部統計，去年美國對台農產品進口值近37.98億美元中，貿易逆差高達4倍，以活畜禽及肉類9.8億美元最高，其次是穀物及其製品8億，水果、堅果及其製品則占3.8億。川普則已拍板4月2日將對進口至美國的外國貨物加徵關稅。

立委今天於立法院經濟委員會特別針對川普新政提出質詢，立委謝依鳯說，如果美國要對台加徵農產品關稅，政府是否爭取調降的可能？而台灣部分農產品貿易品項常被認為有非關稅貿易障礙，美國也因此點名應該廢除美牛禁令等，政府如何因應？

陳駿季說，台灣農產品平均關稅16.6%，貿易加權後大約9.3%，川普政府的對等關稅不只針對台灣，但政府會確保產業和國際競爭力，會隨時關注川普政府的動態。

立委楊瓊瓔表示，台美貿易逆差約37.9億美元，台灣對此必須繃緊神經、嚴陣以待，2021年我政府宣布進一步開放美國萊豬，聲稱可以掃除台美洽談的雙邊貿易障礙，但現在卻什麼都沒有。

川普 關稅

延伸閱讀

川普上任後 台美雙星為中美布局良藥

川普簽署行政命令改選舉制度 投票須證明公民身分

配合農地光電政策 農業部研議放寬農保資格規定

農特收入基金被刪9千萬 陳駿季：第二預備金恐無法動用

相關新聞

美國將對進口農產品加徵關稅 陳駿季：不只針對台灣 密切關注

美國總統川普宣布4月2日起將對進口農產品加徵關稅，根據統計，去年台灣對美農產品出口值約8.87億美元，進口值卻高達近38...

川普對4月2日關稅最新表態：不希望有太多例外

美國總統川普周二（25日）在接受美國新聞台Newsmax訪談時表示，預定4月2日公布的關稅措施「不會有太多」例外。

彭博：川普可能數周內對銅實施關稅 比原預料數月更早

彭博引述知情人士報導，美國可能在數周內對進口銅實施關稅，比原定決策期限提前數月。

川普制裁委國原油 中國再中招

美國總統川普廿四日表示，將對所有進口委內瑞拉石油和天然氣的國家徵收百分之廿五關稅，新措施將在四月二日生效，料將再次打擊委...

川普寬鬆對等關稅 兩度暗示…可能給予部分貿易夥伴減免

美國總統川普24日表示，他可能放寬預定4月2日「解放日」所宣布的對等關稅措施，並且可能豁免一些國家，但他同時說，未來幾天...

川普：進口委國油氣將課稅25%…美祭二級關稅 大陸又遭殃

美國總統川普24日表示，將對所有向委內瑞拉採購石油和天然氣的國家，徵收25%的「二級」（secondary）關稅，將疊加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。