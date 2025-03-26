美國將對進口農產品加徵關稅 陳駿季：不只針對台灣 密切關注

美國總統川普宣布4月2日起將對進口農產品加徵關稅，根據統計，去年台灣對美農產品出口值約8.87億美元，進口值卻高達近38億，貿易逆差高達4倍。立委強調台灣對此須繃緊神經。農業部長陳駿季表示，會極力確保台灣農業的國際競爭力，也會密切關注川普政府的動態。

據農業部統計，去年美國對台農產品進口值近37.98億美元中，貿易逆差高達4倍，以活畜禽及肉類9.8億美元最高，其次是穀物及其製品8億，水果、堅果及其製品則占3.8億。川普則已拍板4月2日將對進口至美國的外國貨物加徵關稅。

立委今天於立法院經濟委員會特別針對川普新政提出質詢，立委謝依鳯說，如果美國要對台加徵農產品關稅，政府是否爭取調降的可能？而台灣部分農產品貿易品項常被認為有非關稅貿易障礙，美國也因此點名應該廢除美牛禁令等，政府如何因應？

陳駿季說，台灣農產品平均關稅16.6%，貿易加權後大約9.3%，川普政府的對等關稅不只針對台灣，但政府會確保產業和國際競爭力，會隨時關注川普政府的動態。

立委楊瓊瓔表示，台美貿易逆差約37.9億美元，台灣對此必須繃緊神經、嚴陣以待，2021年我政府宣布進一步開放美國萊豬，聲稱可以掃除台美洽談的雙邊貿易障礙，但現在卻什麼都沒有。