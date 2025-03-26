彭博：川普可能數周內對銅實施關稅 比原預料數月更早
彭博引述知情人士報導，美國可能在數周內對進口銅實施關稅，比原定決策期限提前數月。
紐約商品交易所（Comex）銅期貨延續漲勢，再創歷史新高。Comex周三銅貨最高上漲3.1%報新高價每磅5.3740美元，紐約近月合約今年已上漲約29%。
美國總統川普2月指示商務部就是否對銅進口課徵關稅啟動調查，並要求270天內提交報告。不過消息人士透露，相關決策預料會提前完成，因為這次調查看來只是個形式，川普早已有意實施此關稅。
熟悉相關程序的官員透露，川普政府正加快審查進度，預計會遠早於270天期限前就有結論。
川普揚言對所有進口銅課徵最高達25%的關稅，此舉可能擾亂全球銅市。銅是用途廣泛的金屬，常見於管線和電纜等產品中。
實施的時點也備受市場關注。期貨價格曲線顯示，截至本周二下午，市場對今年12月交貨的銅呈現約5%的溢價，但對5月交貨的合約幾無溢價，顯示市場普遍預期美國關稅措施將在今年下半年才實施。
自從川普1月暗示可能對銅課徵關稅以來，紐約銅價漲勢便高於其他國際基準行情。本周紐約與倫敦銅價差創下新高，每公噸價差超過1,400美元。
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