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川普制裁委國原油 中國再中招

聯合報／ 編譯盧思綸陳韻涵／綜合報導

美國總統川普廿四日表示，將對所有進口委內瑞拉石油和天然氣的國家徵收百分之廿五關稅，新措施將在四月二日生效，料將再次打擊委內瑞拉原油最大買家中國大陸。委內瑞拉表示嚴正拒絕這項關稅威脅，稱這是「霸道、不合法且出於絕望」的舉動。

川普在社群媒體宣布已簽署行政命令，加強施壓委內瑞拉馬杜洛政權。川普發文說：「任何從委內瑞拉購買石油或天然氣的國家，與我國進行任何貿易時，將強制支付百分之廿五關稅給美國。」他還說，委國向來「非常敵視」美國，「故意且不誠實地」把大量罪犯送往美國，這項關稅將疊加在現有關稅之上。

ＣＮＮ指出，川普新規將再次打擊大陸，因為大陸是委內瑞拉原油最大買家之一。此前川普政府已對大陸商品加徵百分之廿關稅。

根據Lipow Oil Associates提供數據，委內瑞拉二○二四年每日生產九十二萬一千桶原油，其中卅五萬一千桶運往大陸。美國雖制裁委國，每日仍接收廿二萬八千桶委國原油。美國能源情報署（ＥＩＡ）指出，西班牙、印度、俄羅斯、新加坡和越南也進口委國原油。

委內瑞拉外交部長希爾在社群媒體表示，美國至今沒有能力，未來也無法阻止委內瑞拉。極限施壓的政策無論對委內瑞拉或全球都已經失敗。

委內瑞拉說，將向國際組織採取一切相關行動譴責美方措施。大陸外交部發言人郭嘉昆廿五日在例行記者會上表示，美國長期濫用非法單邊制裁和所謂「長臂管轄」，粗暴干涉其他國家內政，中方堅決反對。

川普 關稅

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