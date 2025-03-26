對等關稅4月2日上路…「解放日」逼近 各國想對策
距離美國總統川普宣告的關稅「解放日」只剩最後一周，許多可能被針對的國家都正積極奔走，事先讓步或採取其他防禦措施，以回應白宮要求，印度便考慮對230億美元的美國商品削減關稅，希望爭取川普對等關稅的減免。
印度派遣的美國代表團25日抵達華府，協商雙邊貿易協定。路透報導，印度準備「大幅」調降來自美國55%產品的關稅，甚至完全免除部分產品關稅，爭取美國對等關稅的減免。這些價值逾230億美元產品目前須被課徵5%-30%的關稅。
新德里當局分析，印度對美國總出口額為660億美元，美國對等關稅將衝擊其中87%。世界貿易組織數據顯示，美國貿易加權平均關稅稅率約2.2%，遠低於印度的12%，美國對印度貿易逆差為456億美元。
歐盟貿易執委塞夫柯維奇25日將在美國商務部長盧特尼克和貿易代表葛里爾會面；英國政府正在評估於4月2日前降低、甚至取消數位服務稅的計畫。
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