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川普：進口委國油氣將課稅25%…美祭二級關稅 大陸又遭殃

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
美國總統川普24日表示，將對所有向委內瑞拉採購石油和天然氣的國家，徵收25%的「二級」（secondary）關稅，將疊加於現行關稅之上。路透
美國總統川普24日表示，將對所有向委內瑞拉採購石油和天然氣的國家，徵收25%的「二級」（secondary）關稅，將疊加於現行關稅之上。路透

美國總統川普24日表示，將對所有向委內瑞拉採購石油和天然氣的國家，徵收25%的「二級」（secondary）關稅，將疊加於現行關稅之上，委國原油最大買家中國大陸預料將再次受創。彭博資訊分析，「二級」關稅似乎是川普發明的新經濟武器，將關稅視為一種制裁手段。

川普在自家社群平台Truth Social宣布，已簽署行政命令，4月2日起或之後，將對任何向委內瑞拉採購石油或天然氣的國家，所有輸美產品都課徵25%關稅，且適用於透過第三方採購委國能源的國家，新關稅將疊加於現有關稅之上，「任何從委內瑞拉購買石油或天然氣的國家，在跟我國進行任何貿易時，將強制支付25%關稅給美國」。

委國石油出口目的地
委國石油出口目的地

川普形容這項史無前例的新關稅為「二級關稅」，類似對特定實體或個人實施的「二級制裁」，實施這項關稅措施的原因有很多，包括委國「故意且不誠實地」把大量罪犯送往美國。

這項關稅將在一國最後進口委國石油一年後到期，川普也給予國務卿魯比歐要決定對哪些國家課徵新關稅的彈性。

委國石油最大買家大陸將首當其衝，大陸輸美產品已被加徵20%關稅，若再加上委國石油採購關稅，稅率將提高到45%。萊斯大學公共研究所拉美能源政策主任莫納爾迪指出：「中國是被針對的主要行為者，因為它基本上就是委內瑞拉的黑市所在。」

印度、西班牙及義大利也是委國石油大買家，美國去年也從委國進口每日約23萬桶原油，是委國石油第二大出口國，總部位在德州的雪佛龍是委國石油核心生產商。美國財政部同日也給雪佛龍更多時間來結束與委內瑞拉國家石油公司的業務，將雪佛龍關閉委國石油生產的最後期限從4月3日延長到5月27日。

此舉也引發油市動盪，布蘭特油價24日收漲1.2%後，25日盤中續揚0.6%至每桶73.47美元，西德州中級原油期貨也漲0.6%，報每桶69.54美元。

各國可能減少進口委國石油，以免遭加徵關稅，Kpler首席石油分析師史密斯指出，若委國原油供應退出市場，將減少全球供應，推升油價，與川普的目標相左。

川普 關稅

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