川普寬鬆對等關稅 兩度暗示…可能給予部分貿易夥伴減免

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國總統川普24日表示，他可能放寬預定4月2日「解放日」所宣布的對等關稅措施，並且可能豁免一些國家。 路透
美國總統川普24日表示，他可能放寬預定4月2日「解放日」所宣布的對等關稅措施，並且可能豁免一些國家。 路透

美國總統川普24日表示，他可能放寬預定4月2日「解放日」所宣布的對等關稅措施，並且可能豁免一些國家，但他同時說，未來幾天將宣布對進口汽車課徵關稅，未來也將對藥品、木材及半導體課徵關稅，增添市場對他關稅政策的困惑，也引發揣測汽車關稅可能會在對等關稅之前宣布。

川普表示，並非所有新關稅都會在4月2日宣布，但屆時推出的關稅將聚焦於所謂的對等關稅，也就是根據不同國家對美國產品的關稅及其他貿易壁壘，逐一設定相對應的關稅稅率。

美國主要貿易逆差來源
美國主要貿易逆差來源

他兩度暗示，可能給予部分貿易夥伴豁免或減免，「我或許會給許多國家減免」，「它們對我們課徵的（稅率）高到讓我不好意思對他們課徵相同（稅率），但關稅將相當可觀，你們在4月2日就會知道了」。川普也說，「非常近期」將對汽車、藥品及鋁材課徵關稅，主張美國在戰時或遭遇其他問題時將需要所有這些物資，汽車關稅將在「未來幾天」宣布，「未來某個時刻」也可能處理木材和晶片，「我們將讓所有那些晶片公司回來」。

川普的這些發言增添市場對他貿易政策的困惑，也引發外界揣測他可能會在宣布對等關稅前，就先宣布汽車關稅，或者仍將在稍後推出針對個別產業的關稅。

美國財長貝森特與白宮經濟顧問哈塞特登已表示，對等關稅預料將聚焦於對美國有龐大貿易順差、且有高關稅與非關稅壁壘的十至15國。根據美國政府數據，去年貿易逆差最大15個經濟體，按序為中國大陸、歐盟、墨西哥、越南、台灣、日本、南韓、加拿大、印度、泰國、瑞士、馬來西亞、印尼、柬埔寨及南非。

川普 關稅

延伸閱讀

最低工資諮詢會 委員聚焦川普政策可能影響

AI晶片三級管制將上路 科技大廠、外國官員促川普政府重新考慮

川普嫌醜肖像畫州議會取下 普亭贈肖像畫獲讚美收下

傳川普考慮4月2日「兩步驟」實施新關稅 可能方案曝光

相關新聞

川普寬鬆對等關稅 兩度暗示…可能給予部分貿易夥伴減免

美國總統川普24日表示，他可能放寬預定4月2日「解放日」所宣布的對等關稅措施，並且可能豁免一些國家，但他同時說，未來幾天...

川普：進口委國油氣將課稅25%…美祭二級關稅 大陸又遭殃

美國總統川普24日表示，將對所有向委內瑞拉採購石油和天然氣的國家，徵收25%的「二級」（secondary）關稅，將疊加...

川普制裁委國原油 中國再中招

美國總統川普廿四日表示，將對所有進口委內瑞拉石油和天然氣的國家徵收百分之廿五關稅，新措施將在四月二日生效，料將再次打擊委...

傳川普考慮4月2日「兩步驟」實施新關稅 可能方案曝光

知情人士透露，美國總統川普正考慮分兩步驟實施新的關稅制度，在對貿易夥伴展開調查時，行使很少動用的權力來實施緊急關稅措施。

美對等關稅實施在即 經濟學家揭「這些國家」衝擊最大

美國總統川普即將在4月2日實施對等關稅，香港上善資本首席經濟學家夏春指出，在歷經前一次貿易戰中美互加關稅，以及今年美國又...

加徵關稅衝擊美國經濟？川普顧問：其他國家才要遭殃

美國白宮經濟顧問委員會主席米倫（Stephen Miran）24日受訪時，淡化加徵關稅會對美國經濟帶來短期衝擊的看法，認...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。