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傳川普考慮4月2日「兩步驟」實施新關稅 可能方案曝光

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
知情人士透露，美國總統川普正考慮分兩步驟實施新的關稅制度。歐新社
知情人士透露，美國總統川普正考慮分兩步驟實施新的關稅制度。歐新社

知情人士透露，美國總統川普正考慮分兩步驟實施新的關稅制度，當對貿易夥伴的調查完成，行使很少動用的權力來實施緊急關稅措施。

英國金融時報（FT）引述知情人士報導，這些川普政府官員正在討論的提案，將尋求把川普的「對等」關稅置於較穩健的法律框架之下，同時使川普能夠為規劃中的減稅措施籌集資金。

川普24日矢言要對美國的貿易夥伴徵收「高額」關稅，但也暗示可能會「給許多國家減免」。他傳達出的訊息雜亂無章，反映他的政府內部持續爭論新關稅制度的執行方式和最終目的。

他的團隊持續討論的一個計畫是，對貿易夥伴發動所謂的301調查，同時行使很少動用的緊急權力，在這段期間實施立即性的關稅措施。

這些馬上用來打擊夥伴國的工具可能包含「國際緊急經濟權力法」，或1930年關稅法第338條，對美國的貿易夥伴課徵最高50%的進口關稅。

知悉計畫的消息人士也透露，川普可能在4月2日立即對進口汽車實施關稅。

儘管現在被認為可能性不高，但近期討論的另一種選項是「1974年貿易法」第122條，允許華府暫時對進口產品課徵至多15%的關稅，最多可持續150天。

但川普政府尚未敲定做法，如今實施的目的也尚不明朗。

知情人士稱，儘管川普抱怨外國對美國不公平，但他的官員更聚焦如何用關稅來籌集減稅所需的財源，而非將其作為與外資討價還價的籌碼。

川普 關稅

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