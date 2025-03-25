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路透：印度為免美國報復 願對230億美元進口貨降關稅

中央社／ 新德里25日綜合外電報導

2名印度政府消息人士說，正與美國談判貿易協議的印度為免被課對等關稅，不排斥在協議首階段對價值230億美元美國貨品調降關稅，占所有進口美國貨過半數、規模近幾年最大。

路透社報導，美國總統川普（Donald Trump）對全世界的對等關稅措施預定4月2日生效，這項威脅不僅掀起金融市場動盪，也迫使各國決策官員急忙應對，即使美國的西方盟邦也不例外。南亞國家印度則希望能緩和川普這項政策帶來的衝擊。

2名知情的印度政府消息人士告訴路透社，根據印度政府內部分析報告的估算，印度出口到美國的貨品87%會受到川普對等關稅打擊，相當於價值660億美元的出口受影響。

這2位要求匿名的消息人士指出，依照目前考慮中的貿易協議，印度願意對55%的進口美國貨品調降關稅，這部分進口目前被課5%到30%的關稅。

其中1名消息人士還說，針對這部分價值逾230億美元的進口美國貨，印度準備好「大幅」調降關稅，甚至讓其中一些品項完全取消關稅。

印度貿易有關部會、印度總理莫迪（NarendraModi）的辦公室及印度政府發言人都未回覆路透社尋求置評的電子郵件。

莫迪2月訪問美國時，雙方同意展開談判，以儘早達成貿易協議，避免出現關稅對抗僵局。

印度 川普 關稅

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