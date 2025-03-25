加徵關稅衝擊美國經濟？川普顧問：其他國家才要遭殃

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經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
白宮經濟顧問委員會主席米倫認為，美國加徵關稅不會對該國經濟帶來短期衝擊。美聯社
白宮經濟顧問委員會主席米倫認為，美國加徵關稅不會對該國經濟帶來短期衝擊。美聯社

美國白宮經濟顧問委員會主席米倫（Stephen Miran）24日受訪時，淡化加徵關稅會對美國經濟帶來短期衝擊的看法，認為美國消費者有適應關稅的選項，受到衝擊的會是其他國家。

米倫接受彭博電視訪問時說：「我認為關稅不會真的帶來短期衝擊，美國消費者有變通空間，我們有各種選項，而且能在國內生產產品。」相較之下，米倫認為向美國銷售產品的國家缺乏彈性，除了銷往美國別無選擇，因此關稅負擔會落在這些國家身上，這意味關稅對美國經濟惡化風險或物價上漲帶來的傳導效果非常有限。

美國總統川普已承諾4月2日將公布下一波加徵關稅的細節，米倫受訪時拒絕透露任何資訊。彭博資訊日前報導，下一波關稅針對性可能比川普原本的威脅來得強。

米倫表示，美國過去幾年四分之三的就業成長可能與政府支出和納稅人補貼有關，讓經濟重心從公部門轉回民間部門，才是美國經濟短期挑戰。被問到外匯協議是否可能納入明年施政重點時，米倫則強調關稅是川普優先要務，而且是目前唯一焦點。

川普 關稅

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