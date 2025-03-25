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美擬對買委內瑞拉油氣國家課25%關稅 中國批長臂管轄

中央社／ 台北25日電

美國總統川普24日表示，要對購買委內瑞拉石油或天然氣國家的進口商品課徵25%關稅，將於4月2日生效。中國外交部今天批評，這是美方的非法單邊制裁與長臂管轄。

據報導，川普的新懲罰措施可能打擊中國和印度等國家，並引發全球貿易新的不確定性。

澎湃新聞報導，在今天的中國外交部例行記者會上，路透社記者詢問，中國是委內瑞拉石油的最大買家，中國是否會停止從委內瑞拉購買石油以遵守這一命令？

中國外交部發言人郭嘉昆表示，美國長期濫用非法單邊制裁和所謂長臂管轄，粗暴干涉其他國家內政，中方對此堅決反對。

郭嘉昆又指，中國呼籲美方停止干涉委內瑞拉內政，廢除對委內瑞拉的非法單邊制裁，多做有利於委內瑞拉和其他國家和平穩定發展的事。貿易戰、關稅戰沒有贏家，加徵關稅只會讓美國企業和消費者承受更大的損失。

川普 關稅

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