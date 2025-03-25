邊祭汽車製藥關稅邊放寬對等關稅 川普加劇渾沌

美國總統川普今天表示他不久就會宣布針對汽車和製藥的關稅，稍晚時又將木材、半導體納入。然而他今天也說可能放寬對等關稅措施，給予部分國家豁免，讓全球貿易更加渾沌。

● 汽車、製藥、木材、半導體 川普顯然不放過

美國財經新聞網CNBC報導，川普在內閣會議說：「如大家所知我們已宣布對鋼、鋁的關稅，我們也很快會宣布汽車這部分（關稅），遲早也會宣布對製藥這部分，因為製藥終歸要納入。」

「因此我們很快會宣布一些（關稅）事項，不會過太久。」

川普今天稍晚在白宮另一場活動上又把木材、半導體業納入他的關稅清單，稱對這兩項產業的關稅「也會上路」。

川普不斷在關稅清單放入更多產業，然而卻在同一場合又表示訂於4月2日生效的對等關稅（reciprocaltariffs），他「可能會給不少國家豁免」。

當被追問特定產業關稅會否也跟對等關稅同一天生效時，川普一開始答稱「是，會包括所有東西」，但隨後又講「不是所有關稅都在當天（4月2日）」。

他還暗示汽車關稅宣布時間可能還早於對等關稅，「我們可能幾天內就會宣布（汽車關稅），然後4月2日是對等關稅」。

● 對等關稅打擊面可能縮小

華爾街日報指出，在對等關稅方面，川普透露可能會有所放寬。他今天在橢圓形辦公室告訴記者們：「我可能對很多國家網開一面。」

川普之前揚言他國對美國商品課多少稅率，美國就反課一樣的稅率。但今天卻說對等關稅的徵收力度可能不會如他之前所承諾般，還說「我不好意思他們課我們多少，我就課對方多少」。

美國財長貝森特（Scott Bessent）上週表示，4月2日發布對等關稅針對國家範圍可能小於之前所報導。他當時告訴福斯財經新聞網（Fox Business），受影響者將是「骯髒15國」（Dirty 15），意即對美國課高關稅且貿易量又鉅的大約前15%貿易夥伴。

貝森特表示重點會擺在一些特定對美國商品課高關稅的國家，還說「4月2日當天會發生者，是每個國家會收到一個數字，數字代表美國認為這些國家對美國商品所課關稅的稅率；對一些國家來說數字可能很低，但對另一些國家可能會很高」。

● 關稅政策尚未拍板 最大化談判籌碼

國家廣播公司新聞網（NBC News）引述一名知情川普想法的消息來源透露，川普還沒拍板他所承諾的全面關稅最終規模。然而距4月2日這個川普口中的「解放日」已不到一週，相關細節目前卻仍宛如謎團。

目前對美貿易順差最大的國家和實體依序為中國、歐盟、墨西哥、越南、台灣、日本、韓國、加拿大和印度。

美國Axios新聞網報導，一名白宮官員表示，4月2日當天可能會一併宣布特定產業的關稅，也可能不會，目前尚無最終定論。

貝森特表示，4月2日之前與美方展開任何談判，都有機會躲過關稅，「我樂觀認為，到了4月2日，一些關稅可能不必實施，因為會提前達成協議，或一旦各國收到他們的對等關稅數字後便會立刻來找我們，想透過談判降低關稅」。

● 川普最新出招 間接關稅對中國衝擊大

川普今天就新拋的震撼彈是「間接關稅」（secondary tariffs）。他在「真實社群」（TruthSocial）貼文稱，向委內瑞拉買石油、天然氣的國家，他們的銷美商品4月2日起加徵25%關稅。

由於中國是委內瑞拉原油一大買方，受間接關稅的衝擊不低。按川普說法，間接關稅是疊加於既有關稅上，他今年已對中國銷美商品課20%關稅，之後意味中國商品被課的關稅有可能達45%。

Axios認為，川普已暗示關稅將成為聯邦收入一大來源，很可能意味關稅會無限期持續實施。這對擁有全球供應鏈的業者而言，物流部門正面臨艱難時期。

困難處在於一方面是不確定4月2日後川普政府會採取的行動，另一方面是無法確定關稅措施的範圍與持續時間。而川普關稅大棒勢必引發全球經濟震盪，倉促因應恐為各國今後得面對的貿易新常態。