委內瑞拉回應了！川普對委國石油買家祭25%關稅 中國又遭殃
美國總統川普24日表示，即將對所有進口委內瑞拉石油和天然氣的國家徵收25%關稅，新措施將在4月2日生效，料將再次打擊委內瑞拉原油最大買家中國。對此，委內瑞拉表示嚴正拒絕這項二級關稅威脅，稱這是「霸道、不合法且出於絕望」的舉動。
川普在自家社群宣布已經簽署相關行政命令，旨在加強對委內瑞拉領袖馬杜洛（Nicolas Maduro）政權的施壓。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，委內瑞拉外交部長希爾（Yvan Gil）在社群媒體Telegram聲明表示，美國企圖重複限縮委內瑞拉成長的脅迫措施，這項策略過去已證明失敗。
委內瑞拉表示：「美國至今沒有能力，未來也無法阻止委內瑞拉。極限施壓的政策無論對委內瑞拉或全球都已經失敗。」委內瑞拉也警告，將「向國際組織採取一切相關行動」譴責美方措施。
CNN指出，川普新規將再次打擊中國，因為中國是委內瑞拉原油的最大買家之一，而且此前川普政府已經對中國開徵20%關稅。
根據Lipow Oil Associates提供數據，委內瑞拉2024年每日生產92萬1000桶原油。其中，35萬1000桶原油運往中國，成為委內瑞拉石油的最大出口國。美國僅次於中國，每日接收22萬8000桶。
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